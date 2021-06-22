CHP'li ilçe başkanının sözleri tartışma yarattı: Biz 6 okçuyuz, sizden en az 6 çocuk bekliyorum
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CHP'li ilçe başkanının sözleri tartışma yarattı: Biz 6 okçuyuz, sizden en az 6 çocuk bekliyorum

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CHP Başakşehir İlçe Başkanı Deniz Bakır'ın parti üyesi kadınlarla gerçekleşen buluşmada sarf ettiği sözler ve yaptığı benzetme büyük tartışma yarattı. "Biz 6 okçuyuz. Sizden en az 6 çocuk bekliyorum" diyen CHP'li Bakır'ın sözleri etrafındaki partili kadınları güldürürken, sosyal medyadaki kadınların ise büyük tepkisine neden oldu.

CHP Başakşehir İlçe Başkanı Deniz Bakır, CHP'li kadınlarla buluşmasında tartışma yaratan sözler sarf etti. CHP İlçe Başkanı Bakır, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün müreffeh bir ülke hedefine ulaşılması için CHP'li kadınlara 6 çocuk yapmayı önerdi. Bunu yaparken de öyle bir benzetme yaptı ki duyan şaşırıp kaldı.

"BEN 3 ÇOCUK SAHİBİYİM, YOLUN YARISINDAYIM"

"CHP'li kadınlar bereketlidir" diyen Bakır, "Biz Atatürk'ün yolunda müreffeh bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Sizden en az 6 çocuk bekliyorum. Biz altı okçuyuz, onu söyleyeyim. Ben 3 çocuk sahibiyim. Yolun yarısındayım. Üç tane daha istiyorum. Eşim burada. Ona da sürpriz olsun" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

CHP'li kadınların gülerek alkışladığı sözler sosyal medyada ise gündem oldu. İşte o yorumlardan bazıları;

- Ne acı bir konuşma. Ayrımcılık desen var cinsiyetçilik desen var bağnazlık desen var.

- Bir siz eksiktiniz. Ya şu çocuk doğurmak, doğurganlık üzerinden saçma konuşmaları ne zaman bırakacaksınız?

- Öf bi bitmediniz ya bırakın artık kadın bedeni üzerinden konuşmayı eşit yaşam hakkından bahsedin biraz.

- Kimin kaç çocuk yapacağına kendileri karar verir. Saçmalamayın.

- 11 olsun takım maçı yaparlar, çağdaş, kültürlü, vatanına, milletine hayırlı olsun 1 tane olsun.

CHP'li ilçe başkanının sözleri tartışma yarattı: Biz 6 okçuyuz, sizden en az 6 çocuk bekliyorum
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