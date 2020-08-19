CHP'li gençler Başkan Genç'i ziyaret etti
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CHP'li gençler Başkan Genç'i ziyaret etti

CHP Alanya, Demre, Döşemealtı, Kumluca, Muratpaşa ve Serik gençlik kolları başkanları ve yönetim kurulu üyeleri Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç'i makamında ziyaret etti.

CHP'li gençler Başkan Genç'i ziyaret etti
19.08.2020 14:25 | Son Güncelleme: 19.08.2020 14:29

CHP Alanya, Demre, Döşemealtı, Kumluca, Muratpaşa ve Serik gençlik kolları başkanları ve yönetim kurulu üyeleri Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç'i makamında ziyaret etti. Gençler, Belediye Başkanı Genç'e ilçelerinde yaptıkları çalışmalar ve pandemi süreci hakkında bilgi verdi.

Turgay Genç, CHP Alanya Gençlik Kolları İlçe Başkanı Birkan Ceylan, Kumluca Gençlik Kolları İlçe Başkanı Ömer Soykan, Döşemealtı Gençlik Kolları İlçe Başkanı Halil Küçüktekin, Demre Gençlik Kolları İlçe Başkanı Hakan Topçu, Muratpaşa Gençlik Kolları İlçe Başkanı Hakan Genbeş, Serik Gençlik Kolları ilçe Başkanı Ali Teke ve yönetim kurulu üyesi gençleri makamında kabul etti.

"Söz sahibi olmanız önemli"

Kendisinin de partinin gençlik kollarından geldiğini anlatan Genç, "Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik kollarıyla siyasi hayatım başladı. Partimin tüm kademelerinde görev yapan bir ağabeyiniz olarak sizlerle bir arada olmaktan ve ziyaretinizden büyük mutluluk duydum. Döşemealtı'nda gençlerin siyasette söz sahibi olabilmesi için Döşemealtı Gençlik Meclisini kurdum. Bir çok ödül alan proje ilçe gençlerinin kent yönetiminde söz sahibi olması için çok önemli" diye konuştu.

Pandemi sürecinde belediye olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Genç, "Tüm ilçelerimizin gençlik kolları çalışmalarını yakından takip ediyorum. Sizler sayesinde önümüzdeki dönemde ülke gençliğinin ne kadar büyük, iradeli ve güçlü siyasetçiler olacağından kuşkum yok. Hepinizle ve yaptığınız çalışmalarınızla gurur duyuyorum" dedi. Gençlik kolları Başkanları ziyaretin anısına sosyal mesafe kuralları çerçevesinde fotoğraf çektirip şilt hediye etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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