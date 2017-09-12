CHP'li Engin'den Başbakan Yıldırım'a: Hukuk Devletinin Yeniden İşlerliğe Kavuşturulması İçin...

CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin, 2007 yılından bu yana düzenli olarak hazırlanan ve 11 Eylül'de 22'ncisi dünya kamuoyuyla paylaşılan Global Finans Merkezleri Endeksi'ne (GFCI) göre, İstanbul'un finans merkezleri sıralamasında yaşadığı düşüşü Meclis gündemine taşıdı.



CHP'li Engin, Başbakan Binali Yıldırım tarafından yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı'na verdiği yazılı soru önergesinde, "Bu sonuç, bir ülkeye yatırımda en önemli kriterlerden olan yargı bağımsızlığı ve hukuk devleti ilkesinin AKP iktidarınca yok edilmesinin uluslararası finans dünyasınca açık bir tespitidir. Bu durumda, hukuk devletinin yeniden ve uluslararası yatırımcılara güven sağlayıcı nitelikte işlerliğe kavuşturulması için belirlenmiş bir politikanız var mı? Bunu bugünkü Anayasa çerçevesinde nasıl gerçekleştireceksiniz?" diye sordu.



"İSTANBUL, 2014 YILINDAN BUGÜNE 36 SIRA GERİLEDİ"



CHP İstanbul Milletvekili Engin, GFCI'a göre, İstanbul'un mart ayında yayımlanan sıralamaya kıyasla 12 sıra kaybederek, 92 kent içerisinde 66'ncı sıradan 78'inci sıraya gerilediğini belirterek, şunları kaydetti:



"Uluslararası bir danışmanlık şirketi tarafından 2007 yılından bu yana düzenli olarak hazırlanan ve 11 Eylül'de 22.si dünya kamuoyu ile paylaşılan Global Finansal Merkezler Endeksi'ne (GFCI) göre İstanbul, Mart ayında yayınlanan sıralamaya kıyasla 12 sıra kaybederek 92 kent içerisinde 66. sıradan 78. sıraya geriledi. Listenin neredeyse son sıralarında yer alan İstanbul, uluslararası finans merkezi olma hedefinden sapmış, birçok AB ve OECD üyesi ülke kentinin gerisinde kalan bir konuma düşmüştür. Listenin ilk 5 sırasında Londra, New York, Hong Kong, Singapur ve Tokyo yer almaktadır. Dünyadaki finans merkezlerini çeşitli kriterlere göre değerlendirip sıralayarak finans piyasalarının küresel gelişimini analiz eden endekse göre İstanbul sıralamada son 3 yıldır ciddi bir gerileme içerisinde. Örneğin 22 Eylül 2014 tarihinde dünya kamuoyu ile paylaşılan GFCI 16 Raporu'na göre İstanbul 655 puanla 42. sırada yer alırken aradan geçen 3 yılda İstanbul 617 puan ile 78. sıraya düşmüş, 2014 yılından bugüne 36 sıra gerilemiştir"



"BU DENLİ BAŞARISIZ OLUNMASININ GEREKÇELERİ NEDİR?"



CHP'li Engin'in, Başbakan Yıldırım tarafından yanıtlaması istemiyle Meclis'e verdiği önergesinde yer alan sorular, şöyle:



"Uluslararası analizler ve sıralamalar AKP'nin İstanbul'u uluslararası finans merkezi yapma hedefinin hayale dönüştüğünü göstermektedir. AKP Hükümetleri tarafından bu durumun sebeplerinin tespit edilmesine yönelik yapılmış herhangi bir çalışma var mıdır? Varsa bu çalışmaların sonuçları kamuoyu ile ne zaman paylaşılacaktır?,



2 Ekim 2009 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi (İFM) Strateji Belgesi'nde yer alan ve 10 başlık altında sıralanan 23 öncelik ve 71 eylem hedefinden bugüne dek tam olarak yerine getirilenler hangileridir? Strateji Belgesi'ne rağmen hayata geçirilemeyen öncelik ve hedeflerin hayata geçirilmeme gerekçesi nedir?,



2014-2018 yıllarını kapsayan Onuncu Kalkınma Planı'nda 'Öncelikli Dönüşüm Programları' arasında yer alan İFM Öncelikli Dönüşüm Programı Eylem Planı'na göre İstanbul'un dünyada ilk 25 küresel finans merkezi içerisinde yer alması, Türkiye'nin finansal gelişmişlik açısından ilk 30 ülke içerisinde yer alması ve finansal hizmetler sektörünün GSYH içindeki payının yüzde 6'ya yükselmesi hedeflerinde bu denli başarısız olunmasının gerekçeleri nedir?,



İlgili Eylem Planı'na göre 2017 yılı GFCI sıralaması hedefi 27 iken İstanbul ne yazık ki 78. sırada yer almıştır. Bu da AKP'nin hedef koyarken gerçeklerden ne kadar uzak hedefler belirlediğinin, koyduğu hedefleri sahiplenmediğinin, bu hedefleri gerçekleştirmek için yeterli ve gerekli çabayı sarf etmediğinin bir diğer göstergesidir. Konulan hedeflerin gerçeklikten kopuk ve içi boş hedeflere dönüşmesinin, bu hedefleri gerçekleştirmek için gerekli ve yeterli çabanın sarf edilmemesinin sorumlusu kim ya da kimlerdir?,



Bu sonuç, bir ülkeye yatırımda en önemli kriterlerden olan yargı bağımsızlığı ve hukuk devleti ilkesinin AKP iktidarınca yok edilmesinin uluslararası finans dünyasınca açık bir tespitidir. Bu durumda, hukuk devletinin yeniden ve uluslararası yatırımcılara güven sağlayıcı nitelikte işlerliğe kavuşturulması için belirlenmiş bir politikanız var mı? Bunu bugünkü Anayasa çerçevesinde nasıl gerçekleştireceksiniz?" - Ankara