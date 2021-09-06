CHP'li Deniz Yücel'den depremzedeler için "kredi onayı" ve "emsal artışı" talebi Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

CHP'li Deniz Yücel'den depremzedeler için "kredi onayı" ve "emsal artışı" talebi Açıklaması

CHP'li Deniz Yücel'den depremzedeler için 'kredi onayı' ve 'emsal artışı' talebi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz - Haberler | Politika

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, "Parti olarak depremzedelerin sorunlarına siyaset üstü bakıyoruz.

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, "Parti olarak depremzedelerin sorunlarına siyaset üstü bakıyoruz. İktidar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ'den çözüm için yanıt bekliyor, örgütümüzle her yardıma hazır olduğumuzu ifade ediyoruz." dedi.

Deniz Yücel, CHP İzmir Milletvekilleri Kamil Okyay Sındır ve Ednan Arslan ile partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, 30 Ekim İzmir depremi sonrası yaşanan tartışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Depremin üstünden yaklaşık 1 yıl geçtiğini, evleri hasar gören binlerce kişinin yaşanabilir standartlardaki yeni evlerine kavuşabilmek için çaba verdiğini söyleyen Yücel, "İktidar ve bakanlık tarafından hak kaybına uğranmayacağı yönünde verilen sözler tutulmadı. Yıkılan 8 katlı binaların yerinde 5 katlı binalar yapılmakta, metrekare bazında hak sahiplerinin hakkı çiğnenmektedir." diye konuştu.

Yerel yönetimlerin tek başına emsal artışı yapmasının çok zor olduğunu ifade eden Yücel, bu konuda her türlü inisiyatifi almaya hazır olduklarına işaret etti.

Amaçlarının popülizm olmadığını vurgulayan Yücel, "Bu sorun TBMM'den çıkarılacak bir yasa ile çözülebilir. Diğer çözüm önerilerinin hepsi yasal mevzuattan dolayı atıl kalacak, hayata geçirilemeyecek, samimiyetsiz ve popülist söylemlerden ileri gitmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Kredi tartışmaları

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, depremde hasar gören binaların dönüşümü için Dünya Bankası'ndan 340 milyon dolarlık kredi bulduğunu savunan Yücel, şöyle devam etti:

"Depremzedelerin konut ihtiyacının karşılanması için bulunan kredi meselesi AKP'li yöneticiler tarafından adeta siyasi malzeme ve çekişme konusu haline getirilerek çıkmaza sokuldu. Depremzedelerin bir bölümünün konut sahibi olmasını sağlayacak imkan varken sırf krediyi İzmir Büyükşehir Belediyesi bulduğu için konunun çıkmaza sürüklenmesi depremzedelere en büyük kötülüktür. İller Bankasının bu kredinin alınması için Hazineye başvurup garanti istemesi gerekiyor. Hazinenin de bu krediyi yatırım programına aldırması ve Dünya Bankası'na bildirilmesi gerekiyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı İller Bankası tarafından bu adımlar atılmıyor. Bir taraftan da AKP'li yöneticiler İzmir Büyükşehir Belediyesi üzerinde olumsuz algı yaratmaya çalışıyor. Parti olarak depremzedelerin sorunlarına siyaset üstü bakıyoruz. İktidar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ'den çözüm için yanıt bekliyor, örgütümüzle her yardıma hazır olduğumuzu ifade ediyoruz."

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır ise bölgedeki proje alanlarında vatandaşa ait tapuların Hazineye anayasal mülkiyet hakkına aykırı biçimde devredildiğini ve alanlardaki uygulamaların mülk sahiplerinin görmesine fırsat vermeden gerçekleştirildiğini ileri sürdü.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz

CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz, çaycı kadını taciz ettiği iddiasıyla görevden alındı
CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz, çaycı kadını taciz ettiği iddiasıyla görevden alındı
Son dakika haberleri | Bakan Koca, 21-27 Ağustos'ta illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
Son dakika haberleri | Bakan Koca, 21-27 Ağustos'ta illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '20 yıldır girdiği tüm seçimleri kaybeden CHP, milletten yediği tokadın acısıyla ateşi kendisini de yakacak tehlikeli bir oyun...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "20 yıldır girdiği tüm seçimleri kaybeden CHP, milletten yediği tokadın acısıyla ateşi kendisini de yakacak tehlikeli bir oyun...

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Derya Yanık Tanju Özcan Mansur Yavaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Hande Erçel Haluk Levent
Spor Max Meyer Cristiano Salih Uçan Burak Elmas Samet Aybaba
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
CHP'li Deniz Yücel'den depremzedeler için "kredi onayı" ve "emsal artışı" talebi Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 13:32:03. #1.15#

title