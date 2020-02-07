: CHP'li büyükşehir belediye başkanlarının Adana toplantısı sona erdi

07.02.2020 19:06 | Son Güncelleme: 07.02.2020 19:08

CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanının katılımıyla Adana'da yapılan "Bereketli Topraklar Üzerinde-Akıllı Kentlere Doğru" adlı toplantı sona erdi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kentteki bir otelde düzenlenen toplantı sonrası yaptığı açıklamada, Elazığ depremi, Van'daki çığ, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağının pistten çıkması sonucu hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Büyükşehir Belediye Başkanlarının katıldığı toplantı sonrası önemli kararlar aldıklarını ifade eden Karalar, "Büyükşehir Belediye Başkanları Adana toplantısında, nisan ayı toplantısına ev sahipliği yapacak Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız tarafından gerçekleştirilecek birlikteliğe kadar, yaşanacak olası tüm afet çalışmaları hakkında 11 büyükşehir belediyesi adına başta deprem olmak üzere raporlar sunularak iş birliği yapılması konusunda karar birliğine varıldı." dedi.

Karalar, büyükşehir belediye başkanlarının fayların üzerinde inşaat yapılmaması, kaçak inşaatlarla mücadele gibi depremden önce alınabilecek yapılabilecek tüm tedbirlerle ilgili bir karar alacaklarını bildirdi.

Göçle ilgili rapor oluşturulacak

Karalar, göç ve sığınmacı konusunda ülkede mevcut durum, bütün yerel yönetimleri gündelik hayatta ciddi sıkıntılara sokmaktadır. Bu konunun ayrıntılarıyla araştırılması için görüş birliğine varıldığını belirtti.

Karalar, şunları söyleri:

"Şu anda bile Türkiye'yi tehdit eden yeni göç dalgaları ve yeni sığınmacı girişlerinin gündemde olması sebebiyle alınması gereken tedbirler yerel yönetimlerin güçlendirilmesi hususunda çalışmalar yapmak üzere, nisan ayına kadar rapor oluşturulması konusunda, bu konudaki deneyimleri nedeniyle Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız görevlendirilmiştir. Onun liderliğinde hazırlanacak çalışma, nisan ayında kamuoyu ile paylaşılacak. Göç konusunda Ankara'nın da bu koşulları göz önüne alarak kalıcı bir göç politikası oluşturarak, tüm yerel yönetimleri de sürecin içine alarak çözüm oluşturması gerekmektedir."

"Birlikte hareket etme kararı aldık"

Karalar, CHP'li Büyükşehir Belediyelerinde yapılan ve yapılacak olan yatırımlarda bazen devletin kurumlarınca onay verilmesi konularıyla sorunlar yaşadıklarını öne sürdü.

Halka hizmet etmek istediklerini ifade eden Karalar, "Başta ulaşım olmak üzere, metro hatları, ulaşım gibi konularda gerekli izin konusunda ve ilgili süreçlerde taleplerimiz karşılıksız kalıyor. 40 milyon insanın yaşadığı kentlerimizdeki bu tür süreçlerin yatırım planına alınması, hazine garantisi verilmesi gibi konularda ve işlemlerde her belediyeye eşit davranılması, siyasi ayrımcılık yapılmaması konusunda ve karar verme aşamalarında hükumet yetkililerine ve ilgili bürokratlara hassas olmaları uyarısını yapıyoruz." dedi.

Karalar, büyükşehir belediye başkanları olarak başta raylı sistemler ve ulaşım olmak üzere bir çok konuda kredi bulma, iş birliği yapma ve teknik konularda ortak çalışmalar gerçekleştirme konularında da birlikte hareket etme kararı aldık.

5393 sayılı Belediye Kanunu

Karalar, 5393 sayılı Belediye Kanununda yapılması düşünülen bir kısım değişiklik taslağı ile ilgili sağda solda ve sosyal medya üzerinde dağıtılan bir taslak gördüklerini belirtti.

Karalara, "11 Eylül 2019'da 30 büyükşehir belediyesi ile sayın Cumhurbaşkanı nezdinde katıldığımız toplantıda aramızdan seçilen 3 belediye başkanının içinde olduğu bir komisyon ile bu taslağın hazırlanacağı düşünülürken, 5 ay sonra, halkın oylarıyla seçilmiş ve ülkemizin yüzde 50'ye yakın nüfusunun yaşadığı şehirlerin 11 büyükşehir belediye başkanı olarak Cumhurbaşkanının kurulan komisyonla birlikte çalışma yapma sözünün tutulmasını temenni ediyoruz. Alınacak tüm kararların; atanmışların dayatmasıyla değil, 80 milyon vatandaşımızın temsiliyle, yerel yönetimler anlayışına uygun olarak gerçekleşmesini demokrasinin gereği olarak görüyoruz.

Sorular

Toplantıya katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir gazetecinin hazırlandığı öne sürülen 5393 sayılı Belediye Kanununda yapılması düşünülen bir kısım değişiklik taslağı hakkındaki görüşlerini sorması üzerine geçen eylül ayında kendilerine söz verildiğini aktardı.

İmamoğlu, şunları söyledi:

"Mansur Yavaş başkan, Yılmaz Büyükerşen ve benim içinde olduğum bir komisyonun da kanun taslağı çalışması yönünde sayın Cumhurbaşkanının 30 büyükşehir belediye başkanı önünde, bakanların önünde bize taahhüdü var, sözü var. Biz bu sözün yerine geleceğine hala umut ediyoruz. 5 ay geçti hala umut ediyoruz ve umuyorum sağda solda gezen o taslak, gerçek değildir."

İmamoğlu, İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine yüzde 35 zam kararı hakkında görüşlerinin sorulması üzerine şunları söyledi:

"Bizim yaptığımız zam ne yazık ki bir sonuçtur. Esas girdilerden hesap sorulması lazım. Akaryakıt ve diğer unsurlara baktığınız zaman yaklaşık 2 yılı aşkın süredir zam yapılmayan İstanbul'da yaptığımız zam şu anki Türkiye şartlarında gerçekten vatandaşımız düşünülerek hizmetin sürdürülmesi adına yapılmış bir zamdır. Elbette hiçbir belediye zam yapmak istemez ama bugünün Türkiye koşullarında bu mümkün değildir."

Kaynak: AA

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