CHP'li Buldan Belediye Başkanı'ndan Parti Yöneticilerine Tepki -2

DENİZLİ'nin Buldan Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Gülbay, partisinin il başkanı Mahir Akbaba ile genel başkan yardımcısı Gülizar Biçer Karaca'yı eleştirerek, istifaya çağırdı. Gülbay, Akbaba'nın kendisini söylemediği bir söz için suçladığını iddia etti. Genel Başkan Yardımcısı Karaca'nın ise hakkında dedikodu yaptığını öne sürdü.

Buldan Belediye Başkanı Mustafa Gülbay, Denizli Gazeteciler Cemiyeti'nde basın toplantısı düzenledi. Yerel seçimler için partisi tarafından tekrar aday gösterilmeyen Gülbay, CHP'li olmadığı yönünde bir söz sarf etmiş gibi dedikoduların olduğunu, ancak gerçeği yansıtmadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Benim söylediğim; CHP'nin fabrika ayarlarına, özüne döndürmediğiniz sürece, altı ok ilkesine bağlılığımızı tam olarak ortaya koymadığımız sürece, halka anlatamadığımız sürece CHP olarak başarılı olamayız. Cümle bundan ibaret, orada söylendiği gibi ben altı oku eleştirmedim. Evet sosyal medyada altı oku ters çevirdim. CHP'nin temel felsefesinden kopmuş insanların, yanlış yapanların üzerine yönettim. Ben eğer 'CHP'li değilim' diye bir cümle sarf etmişsem, il başkanına düşen görev beni ihraç etmektir. Beni ihraç etmiyorsa, konu başkadır. Ben böyle bir şey dememişsem, yanlış anladıysanız ya da çarpıtmışsanız veya yalan söylüyorsanız, o makamı işgal etmek gibi bir hakkınız olamaz. İl başkanının istifa etmesi gerekiyor. İl başkanı istifa etmiyorsa, genel başkan görevden almalıdır. Bu konuların bu noktaya gelmesinin en önemli sebeplerinden biri de CHP Genel Başkan Yardımcı Gülizar Biçer Karaca'dır. O da bu dedikoduların bir parçasıdır. Ben CHP'li değilsem, neden ihraç etmediniz. Eğer dememişsem neden dedikodu yapıyorsunuz, neden yalan söylüyorsunuz" dedi.

İSTİFA YA DA GÖREVDEN ALMA ÇAĞRISI

CHP İl Başkanı Mahir Akbaba ile Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın istifasını isteyen Gülbay, "Eğer onlar istifa etmezse, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu onları görevden alırsa, CHP'liliğim devam eder. Bu iki arkadaşımızın görevden alınması gerekiyor. Şartım bu. Eğer onlar alınmıyorsa, benim mi ihraç edilmem gerekiyor? Edilmezsem ben istifa ederim. Bu şartlar kısa sürede yapılmazsa, CHP'nin kurumsal kimliği içinde temel felsefesine inanmış bir kadro kalmamış demektir. Dolayısıyla benim yerim yoktur. Bu süreçler gerçekleşir, ben istifa etmek durumunda kalırsam, bir parti çatısı olur, platform olur, çalışmamı sürdüreceğim" dedi.

KARACA'YI DEDİKODU YAPMAKLA SUÇLADI

Genel Başkan Yardımcısı Karaca'nın dedikodularda başrol oynayan kişi olduğunu iddia eden Gülbay, "Duyulmayacağını düşündüğü bir ortamda, benim için şunu söylemiş. 'Beni Yenice Festivali'ne davet etti, AK Parti ve İYİ Parti milletvekillerini konuşturdu beni konuşturmadı' demiş. Karaca, bu festivale gelip de buhar olup görünmezlik pelerinin altında olmadığına göre, gelmemiş, gerçekleri söylemiyor" şeklinde konuştu.

Başkan Gülbay, Karaca'ya kırgın olduğunu söyleyerek, "Bu olaylarla ilgili kırgınım, kendisine izah etmeye çalıştım, geri dönüş alamadım. Benim parti içinde duyduğum bir başka dedikoduyu, ona sormak istedim. Bir yemekte partililere benim bir genel başkan yardımcısına adaylığımın kesinleşmesi için 170 bin lira verdiğimi söylediğimi söylemiş. Ben de kendisine telefonla mesaj gönderdim. Mesajda 'Sayın Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, benim adaylığımı kesinleştirmek için birinden duyduğunu ifade ederek, benim bir genel başkan yardımcısına 170 bin lira verdiğimi, adaylığım garanti diye söylediğimi söylemişsiniz. Bu işin aslı nedir? Bu iftirayı kim attı? Parti önünde ispata davet ediyorum. Bu iftirayı atanı deşifre etmezseniz sizin de iftiracıdan herhangi bir farkınız olmadığını düşüneceğim. Bu tür iftiralarla siyaset yaptığını sanmak adiliktir' diye yazdım. Sonrasında telefonla konuştuk. İftirayı atanın kim olduğunu sordum, tanımadığını söyledi. Bu tür şeylerle parti yara alıyor. Benim böyle bir param yok, olsa da vermem. Bu yıpratma ve karalama çabasıdır" diye konuştu. - Denizli