CHP'li Berberoğlu ile HDP'li Güven ve Farisoğulları'nın vekilliği düşürüldü (2)
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CHP'li Berberoğlu ile HDP'li Güven ve Farisoğulları'nın vekilliği düşürüldü (2)

AK PARTİ VE MHP'DEN, HDP İLE CHP'NİN PROTESTOLARINA, TEPKİ Meclis Başkan Vekili Bilgiç, konuşmaların ardından CHP'li ve HDP'li milletvekillerinin protestoları eşliğinde, HDP'li vekiller Musa Farisoğulları ve Leyla Güven ile CHP'li Enis Berberoğlu hakkındaki Cumhurbaşkanlığı tezkeresini okudu.

CHP'li Berberoğlu ile HDP'li Güven ve Farisoğulları'nın vekilliği düşürüldü (2)
04.06.2020 20:16 | Son Güncelleme: 04.06.2020 20:16

AK PARTİ VE MHP'DEN, HDP İLE CHP'NİN PROTESTOLARINA, TEPKİ 

Meclis Başkan Vekili Bilgiç, konuşmaların ardından CHP'li ve HDP'li milletvekillerinin protestoları eşliğinde, HDP'li vekiller Musa Farisoğulları ve Leyla Güven ile CHP'li Enis Berberoğlu hakkındaki Cumhurbaşkanlığı tezkeresini okudu. Haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 3 milletvekili ile ilgili kararın TBMM Genel Kurulu'nda okunmasıyla birlikte vekillikleri düştü. HDP ve CHP sıralarındaki bazı milletvekilleri, karara itiraz ederek protestolarını artırdı. Bunun üzerine AK Parti ve MHP'den bazı milletvekilleri, HDP ve CHP'nin protestolarına tepki gösterdi. 

'ANAYASA'NIN 84'ÜNCÜ MADDESİ ÇOK AÇIKTIR'CHP ve HDP'nin protestolarına tepki gösteren AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu,  "Anayasa'nın 84'üncü maddesi çok açık. Alt mahkemelerce verilen kararlar, Yargıtay'ın kararı sonucu kesinleştiğinde, mahkeme kararının TBMM Genel Kurulu'na bildirilmesiyle ilgili kişinin milletvekilliği düşer. Bunun sadece anayasal usuli bir işlem olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Tüm milletvekilleri için dokunulmazlık dosyalarının karara bağlanması gerektiğine dair muhalefetin de katılımıyla alınan TBMM Genel Kurul kararı neticesinde tarafsız ve bağımsız mahkemelerce yapılan yargılama sonucu verilen kararlar bütün kişi ve kurumları bağlayıcı niteliktedir. Devletimiz aleyhine casusluk yapmak ve terör örgütüne üye olmak suçlarından kesin hüküm giyen milletvekillerinin buna ilişkin mahkeme kararlarının Anayasa'nın 84'üncü maddesine göre genel kurulda okunması gerektiği düzenlemesine istinaden bu usuli işlem gerçekleştirilmiştir" dedi. 'MECLİSİN TAKDİRİNDE DEĞİLDİR'

Öte yandan protestolara tepki gösteren MHP adına söz alan Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Anayasa'nın 84'üncü maddesinin ikinci fıkrası 'Milletvekilliğinin kesin hüküm giyme veya kısıtlanma halinde düşmesi, bu husustaki kesin mahkeme kararının Genel Kurula bildirilmesiyle olur.' şeklindedir. Dolayısıyla milletvekilliğinin düşürülmesi Meclis'in takdirinde değildir. CHP Milletvekili Kadri Enis Berberoğlu 'devletin güvenliği bakımından gizli kalması gereken belgeleri açıklamak' suçundan aldığı 5 yıl 10 ay hapis cezası, Yargıtay tarafından onanmıştır. Yargıtay kararı TBMM Genel Kurulu'nda okunmuş ve Berberoğlu'nun milletvekilliği düşmüştür. HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aldığı 6 yıl 3 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onanmıştır. Yargıtay kararı TBMM Genel Kurulu'nda okunmuş ve Leyla Güven'in milletvekilliği düşmüştür. HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aldığı 9 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onanmıştır. Yargıtay onama kararı TBMM Genel Kurulu'nda okunmuş ve Musa Farisoğulları'nın milletvekilliği düşmüştür" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

Politika Manşet

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