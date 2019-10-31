CHP'li Bekaroğlu'ndan metrodaki skandala tepki: Bu vatandaşa yapılanla şort giyen kadına yapılan arasında ne fark var?

31.10.2019 23:40

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda metronun içinde kutlama yapıldığı anlarda, cübbeli bir vatandaşın özellikle kameraya alınıp zoom yapılması sosyal medyada tepkilere yol açmıştı. CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, söz konusu görüntülere sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

"UÇLARDA DOLAŞANLAR BİRBİRİNE ÇOK BENZİYOR"

Bekaroğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bu vatandaşa yapılanla şort giyen kadına yapılan arasında ne fark var? Bunu yapanlar bu ülkeye ve bu millete kötülük ediyorlar; tüm inanç ve yaşam tarzı grubundaki makul insanlar bu yobazların kötülüklerini etkisiz kılacaklardır. Evet iddia ediyorum; hangi kimlik, inanç ve yaşam tarzından olursa olsun uçlarda dolaşanlar birbirlerine çok benziyor; aynı tahammülsüzlük, aynı dışlayıcı dil, aynı kelimeler, aynı cümleler..." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında metroda çekilen bir video ise tepkilere yol açtı. Bayram kutlamaları sırasında bir metroda kameraya yansıyan görüntüde, cübbeli bir adama özellikle kamera açısına alınıp zoom yapıldı. Sosyal medyada bu görüntünün yayılmasıyla birlikte, videoya sert tepkiler geldi. Vatandaşlar görüntüyü "Terbiyesizlik" olarak nitelendirdi.