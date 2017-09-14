CHP'li Basmacı'dan Ekonomik Büyüme Verilerine Eleştiri

CHP Denizli Milletvekili Melike Basmacı, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin ülke ekonomisinin büyüdüğüne dair son değerlendirmesini ciddiye almakta zorlandığını belirterek, "Rakamlarla insanların gözünü boyamaktan vazgeçin" dedi.



CHP Denizli Milletvekili Melike Basmacı, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin 'Türkiye ekonomisinin büyüme performansına kimse kayıtsız kalamadı ve kalamayacak' değerlendirmesi üzerine yazılı bir açıklama yaptı. CHP'li Basmacı, Bakan Zeybekci'nin ülke ekonomisinin büyüdüğüne dair son değerlendirmesini ciddiye almakta zorlandığını ifade etti. Basmacı, insanların rakamlara itibar etmediğini belirterek, "Sürekli halkımızı kandırarak iş yapıyorsunuz. Ülkede terör, kanun hükmünde kararnameler varken, ekonomi dibe vurmuşken insanların gözünü boyamayı çok seviyorsunuz. Siz hangi koltuğa kim, kim kiminle oturacak onun derdinde iken milletin durumunu, ekonominin gidişatının sadece rakamlara bağlı olduğunu zannediyorsunuz" dedi.



FİYAT FARKINA ELEŞTİRİ



Tarlada üretilen ürünle pazardaki arasında fahiş fiyat farkı bulunduğunu vurgulan Basmacı, şöyle devam etti: "Rakamlarla insanların gözünü boyamaktan vazgeçin. Üreten kesim rakamlara değil cebine giren ve cebinden çıkana bakıyor. Gidin mazot fiyatlarına bakın, girdi maliyetlerine bakın, icralık olan üreticilere ve esnaflara bakın, insanlar artık size inanmıyor. Hamasi nutuklara karınları tok. Denizli'de 70 kilometrede üretilen Çivril elması yerinde 40 kuruş iken pazardan 4 liraya alıyorum. Üzüm Buldan'da, Alaşehir'de 30 kuruş iken pazardan 3 liraya alıyorum. Kim kazanıyor? Üretici mi aradakiler mi?"



EKONOMİYE FIKRA BENZETMESİ



Ülkenin ekonomik durumunu fıkrayla anlatan Basmacı, "Bir gün Cemal çok dertli oturuyormuş. Yanına arkadaşı Temel gelmiş. Hayırdır derdin ne diye sormuş. Cemal de arabasını satamadığını, arabanın 200 bin kilometrede olduğunu söylemiş. Temel de bu da sorun mu hemen sanayiye gider, kilometreyi düzeltir satarız demiş. Almış arkadaşını götürmüş sanayiye 200 bin kilometredeki aracı 20 bin kilometreye indirmişler. Aradan kısa bir zaman geçmiş arkadaşını görmüş, 'Keyfin yerinde tabii aracını sattın' demiş. Cemal de 'Yok be arkadaş sen deli misin 20 bin kilometrelik araç satılır mı' demiş. Sizin hükümetimizin de ekonomi anlayışı budur" dedi.



- Denizli