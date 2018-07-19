"OHAL Bitene Kadar Sakallarımı Uzatacağım" Diyen CHP'li Aytuğ Atıcı, Meclis'te Sakalını Kesti
"OHAL bitene kadar sakalımı uzatacağım" deyip 2 yıldır sakallarını uzatan CHP'li Aytuğ Atıcı, OHAL'in kalkmasıyla birlikte sakallarını TBMM berberinde kestirdi.
OHAL'i 2 yıldır sakallarını uzatarak protesto eden CHP'li Aytuğ Atıcı, OHAL'in kalkmasıyla birlikte sakallarını TBMM berberinde kestirdi.
TBMM BERBERİNDE SAKALLARINI KESTİRDİ
CHP eski Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı' dün yaptığı açıklamada sakalımı kestirerek iki yıldır sürdürdüğüm OHAL protestosuna son vereceğim" demişti. CHP'li Atıcı, OHAL'in kalkmasıyla birlikte bugün sabah saatlerinde sakallarını TBMM berberinde kestirdi.
SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI
CHP eski Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Atıcı yayımladığı mesajında, "19 Temmuz Perşembe günü saat 9:30'da TBMM berber salonunda sakalımı kestirerek iki yıldır sürdürdüğüm OHAL protestosuna son vereceğim" dedi.
İşte sakalları kesilen CHP'li Aytuğ Atıcı'nın yeni hali;