CHP Kurultay Davası ne oldu, dava ertelendi mi? - SON DAKİKA

CHP Kurultay Davası ne oldu, dava ertelendi mi? - SON DAKİKA
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CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin açılan dava, kamuoyunda ve siyasi kulislerde büyük merak uyandırdı. Parti içi dengeleri etkileyebilecek bu kritik dava öncesi gözler, Ankara'daki mahkeme salonuna çevrildi. Kararın ne yönde olacağı şimdiden tartışma konusu olurken, duruşmanın ayrıntıları ise kısa süre içerisinde en çok araştırılan konu başlıkları arasına girdi. Peki, CHP Kurultay Davası sonucu ne, dava ertelendi mi? İşte, detaylar…

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na yönelik açılan dava, hem kamuoyunda hem de siyaset kulislerinde geniş yankı uyandırdı. Parti içindeki dengeleri doğrudan etkileyebilecek nitelikteki bu kritik dava öncesinde tüm gözler Ankara'daki mahkeme sürecine çevrilmiş durumda. Alınacak kararın ne yönde şekilleneceği şimdiden büyük bir merak konusu olurken, duruşmaya dair ayrıntılar kısa sürede gündemin en çok sorgulanan başlıkları arasında yer aldı. Peki, CHP Kurultay Davası sonuçlandı mı, duruşma ertelendi mi? İşte merak edilen gelişmeler…

CHP KURULTAY DAVASINDA NE OLDU?

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin açılan davanın üçüncü duruşması, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşma sırasında, mahkeme hakimi, katılma talebinde bulunan Parti Meclisi üyelerinin isimlerini duruşma tutanağına kaydetti.

CHP Kurultay Davası ne oldu, dava ertelendi mi? - SON DAKİKACHP Kurultay Davası ne oldu

Davacı tarafı temsil eden Lütfü Savaş'ın avukatı, kurultayın iptal edilmesini ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yönetiminin geçici olarak görevden alınmasını talep etti. Buna karşılık CHP'nin avukatı, "Amaç sandık koymaktır, sandık konmuştur, sonuç ortaya çıkmıştır; haliyle dava da konusuz kalmıştır" diyerek davanın düşmesi gerektiğini savundu.

Mahkeme, dosyayla ilgili ara kararını açıkladı. Davanın bir sonraki celsesi 8 Eylül tarihine ertelendi.

Tarafların beyanlarının ardından söz alan Mahkeme Başkanı şu değerlendirmede bulundu:

"Menfaat temini nedeniyle irade fesadı olmuş mu olmamış mı; buna bakacağız. Ceza davasındaki görevsizlik itirazının sonucunu bekleyeceğiz."

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