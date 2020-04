CHP Kırşehir milletvekili Metin İlhan Açıklaması CHP Kırşehir milletvekili Metin İlhan, Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, "Bir bireyin otizm belirtileri taşıyor olması;

CHP Kırşehir milletvekili Metin İlhan, Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, "Bir bireyin otizm belirtileri taşıyor olması; konuşmasındaki gerilik, iletişim kuramama ve karşısındakini anlayamama, algı zayıflığı, bireylerin aile ve sosyal çevre ile iletişimsel, davranışsal açılardan bozukluk ve eksiklik yaşıyor olması, göz teması kuramaması, tekrarlayan ve aynı tarzdaki davranışlar sergileyerek takıntılı olmaları gibi daha çok sayıda sıralanabilecek durumlarla anlaşılmaktadır. Otizm de erken tanı çok önemlidir"dedi.

'Otizmin tedavisinde erken tanı ve teşhisin öneminin büyük olduğu bir gerçektir' diyen milletvekili İlhan, "Erken tanının hemen ardından başlayan ve adım adım ilerleyen eğitim süreci, sosyal gelişimde geri olan ve öğrenme güçlüğü çeken otizmli bireylerin sağlıklı gelişim göstermelerinde büyük bir etken oluşturmaktadır. Yaşamlarının her anında, aile, sosyal çevre ve okul ortamlarındaki uyum ve iletişimlerinde, gelişimsel açılardan önemli farklar oluşturmaktadır. Parlamento çatısı altında gerçekleştirilen çalışmalar arasında yer alan Down, Otizm ve diğer yaygın gelişimsel bozukluklar ile ilgili kurulan TBMM araştırma komisyonunun üyelerinden biri olarak bir yıla yakın bir süre boyunca komisyon çalışmaları kapsamında sürdürülen detaylı saha incelemeleri, araştırmaları yapılarak alanında uzman kişilerle ve bu rahatsızlıklara sahip bireylerin aileleri ile bir araya gelerek gerçekleştirilen görüşmelerin her birinde yaşanılan sorunlar ve tıkanıklık oluşturan her türlü durum üzerine tesbitlerde bulunuldu"diye konuştu.

Otizmli bireylerin topluma kazandırılmasının önemli olduğuna dikkat çeken milletvekili İlhan'ın açıklaması şöyle;

"Bireylerin kazanılması ve toplumdaki yeri bakımından iyileşmeleri yönünden ciddi bir özel eğitim almalarını gerektiren süreçte, ekonomik problemlerle karşı karşıya kalan ailelerin devlet tarafından desteklenmesi, özel eğitim merkezlerinin her şehirde bulunmamasından kaynaklı sıkıntılar yaşayan aileler için bu tarz eğitim veren kuruluşların açılması ve geliştirilmesine yönelik olarak da devletin büyük bir sorumluluk, bilinç içinde olması gerektiği gibi temel olan bir çok unsurun ve eksiğin yer aldığı kanaatine varılmıştır. Tüm araştırma, inceleme ve değerlendirmelerin ardından hazırlanmış olan komisyon raporuna da tarafımca eklenen; engelli çocuğa sahip olan tüm ebeveynlere iş hayatlarında engel oranına bakılmaksızın emeklilik için yıpranma verilmesi hususu da büyük bir önem arz etmektedir. Dolayısıyla bu noktada toplumda farklı gelir düzeylerine sahip aileler olduğu düşünüldüğünde yaşanan sorunların, tıkanıklıkların giderilmesi için bu bireylere sahip aileler adına konunun ilerletilmesi, geliştirilmesi yönündeki çalışmalar kapsamında devletin her bir adımda üstlenmesi ve yapması gereken çok sayıda husus yer almaktadır." - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA