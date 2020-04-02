CHP Kırşehir milletvekili Metin İlhan Açıklaması
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› CHP Kırşehir milletvekili Metin İlhan Açıklaması - Haberler
Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Metin İlhan, Kırşehir, Güncel

CHP Kırşehir milletvekili Metin İlhan Açıklaması

CHP Kırşehir milletvekili Metin İlhan, Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, "Bir bireyin otizm belirtileri taşıyor olması;

02.04.2020 14:09 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:09
CHP Kırşehir milletvekili Metin İlhan Açıklaması

CHP Kırşehir milletvekili Metin İlhan, Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, "Bir bireyin otizm belirtileri taşıyor olması; konuşmasındaki gerilik, iletişim kuramama ve karşısındakini anlayamama, algı zayıflığı, bireylerin aile ve sosyal çevre ile iletişimsel, davranışsal açılardan bozukluk ve eksiklik yaşıyor olması, göz teması kuramaması, tekrarlayan ve aynı tarzdaki davranışlar sergileyerek takıntılı olmaları gibi daha çok sayıda sıralanabilecek durumlarla anlaşılmaktadır. Otizm de erken tanı çok önemlidir"dedi.

'Otizmin tedavisinde erken tanı ve teşhisin öneminin büyük olduğu bir gerçektir' diyen milletvekili İlhan, "Erken tanının hemen ardından başlayan ve adım adım ilerleyen eğitim süreci, sosyal gelişimde geri olan ve öğrenme güçlüğü çeken otizmli bireylerin sağlıklı gelişim göstermelerinde büyük bir etken oluşturmaktadır. Yaşamlarının her anında, aile, sosyal çevre ve okul ortamlarındaki uyum ve iletişimlerinde, gelişimsel açılardan önemli farklar oluşturmaktadır. Parlamento çatısı altında gerçekleştirilen çalışmalar arasında yer alan Down, Otizm ve diğer yaygın gelişimsel bozukluklar ile ilgili kurulan TBMM araştırma komisyonunun üyelerinden biri olarak bir yıla yakın bir süre boyunca komisyon çalışmaları kapsamında sürdürülen detaylı saha incelemeleri, araştırmaları yapılarak alanında uzman kişilerle ve bu rahatsızlıklara sahip bireylerin aileleri ile bir araya gelerek gerçekleştirilen görüşmelerin her birinde yaşanılan sorunlar ve tıkanıklık oluşturan her türlü durum üzerine tesbitlerde bulunuldu"diye konuştu.

Otizmli bireylerin topluma kazandırılmasının önemli olduğuna dikkat çeken milletvekili İlhan'ın açıklaması şöyle;

"Bireylerin kazanılması ve toplumdaki yeri bakımından iyileşmeleri yönünden ciddi bir özel eğitim almalarını gerektiren süreçte, ekonomik problemlerle karşı karşıya kalan ailelerin devlet tarafından desteklenmesi, özel eğitim merkezlerinin her şehirde bulunmamasından kaynaklı sıkıntılar yaşayan aileler için bu tarz eğitim veren kuruluşların açılması ve geliştirilmesine yönelik olarak da devletin büyük bir sorumluluk, bilinç içinde olması gerektiği gibi temel olan bir çok unsurun ve eksiğin yer aldığı kanaatine varılmıştır. Tüm araştırma, inceleme ve değerlendirmelerin ardından hazırlanmış olan komisyon raporuna da tarafımca eklenen; engelli çocuğa sahip olan tüm ebeveynlere iş hayatlarında engel oranına bakılmaksızın emeklilik için yıpranma verilmesi hususu da büyük bir önem arz etmektedir. Dolayısıyla bu noktada toplumda farklı gelir düzeylerine sahip aileler olduğu düşünüldüğünde yaşanan sorunların, tıkanıklıkların giderilmesi için bu bireylere sahip aileler adına konunun ilerletilmesi, geliştirilmesi yönündeki çalışmalar kapsamında devletin her bir adımda üstlenmesi ve yapması gereken çok sayıda husus yer almaktadır." - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bağış tartışmaları sürerken İmamoğlu'ndan tansiyonu düşürecek bir teşekkür geldi Haberler
Bağış tartışmaları sürerken İmamoğlu'ndan tansiyonu düşürecek bir teşekkür geldi
Karnı burnunda dolandırıcı yüzlerce kamera incelenerek yakalandı Haberler
Karnı burnunda dolandırıcı yüzlerce kamera incelenerek yakalandı
Cinayette sır perdesi aralandı! Nuray'ı arkadaşı para için öldürmüş Haberler
Cinayette sır perdesi aralandı! Nuray'ı arkadaşı para için öldürmüş
Yankesicilikten yakalanan çocuğun 473 suç kaydı çıktı Haberler
Yankesicilikten yakalanan çocuğun 473 suç kaydı çıktı
Kötü günler bitecek diye beklerken vücutta 49 gün kalan virüs tespit edildi Haberler
Kötü günler bitecek diye beklerken vücutta 49 gün kalan virüs tespit edildi
Virüs şüphelilerinin kimliğini gizleyen 2 laborant hakkında soruşturma Haberler
Virüs şüphelilerinin kimliğini gizleyen 2 laborant hakkında soruşturma
Ölüm raporuna 'koronavirüs şüphesi' yazılan ve buna göre defnedilen kadının test sonucu negatif çıktı
Ölüm raporuna 'koronavirüs şüphesi' yazılan ve buna göre defnedilen kadının test sonucu negatif çıktı
İBB Başkanı İmamoğlu: Yardım kampanyamızla 6,5 milyon lira topladık
İBB Başkanı İmamoğlu: Yardım kampanyamızla 6,5 milyon lira topladık
Filipinler Devlet Başkanı'ndan korona yasaklarına uymayanlara uyarı: Karşı gelen vurulacak
Filipinler Devlet Başkanı'ndan korona yasaklarına uymayanlara uyarı: Karşı gelen vurulacak
Sivas Halk Eğitim Merkezi, 5 TL'ye satılan maskeleri 18 kuruşa mal ediyor
Sivas Halk Eğitim Merkezi, 5 TL'ye satılan maskeleri 18 kuruşa mal ediyor
Uzmanların '1-2 hafta önemli' uyarısına rağmen Esenyurt'tan gelen görüntüler pes dedirtti
Uzmanların "1-2 hafta önemli" uyarısına rağmen Esenyurt'tan gelen görüntüler pes dedirtti
İmamoğlu, Erdoğan'ın 'Devlet içinde devlet olmaz' eleştirisine yanıt verdi
İmamoğlu, Erdoğan'ın "Devlet içinde devlet olmaz" eleştirisine yanıt verdi
Erzurumlu yaşlı amcanın virüs isyanı sosyal medyada gündem oldu
Erzurumlu yaşlı amcanın virüs isyanı sosyal medyada gündem oldu
Son dakika: AK Parti'den infaz düzenlemesine ilişkin açıklama: Yargı sürecindeki suçları da kapsayacak
Son dakika: AK Parti'den infaz düzenlemesine ilişkin açıklama: Yargı sürecindeki suçları da kapsayacak
Şarkıcı İpek Demir vatandaşa maske dağıttı
Şarkıcı İpek Demir vatandaşa maske dağıttı
'Dayanamayıp aldım' diyerek fazladan yolcu taşıyan minübüs şoförüne para cezası kesildi
'Dayanamayıp aldım' diyerek fazladan yolcu taşıyan minübüs şoförüne para cezası kesildi
Bakan Albayrak: Kur'an kursu öğreticilerinin ek ders ücreti ödemelerini yapacağız
Bakan Albayrak: Kur'an kursu öğreticilerinin ek ders ücreti ödemelerini yapacağız
Öğrencilerinin Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu hastanede yatarken hazırladıkları klip
Öğrencilerinin Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu hastanede yatarken hazırladıkları klip
İstanbul'da Mart'ta en fazla kolonyanın fiyatı artarken, fiyatı en fazla düşen ürün ise fuel-oil oldu
İstanbul'da Mart'ta en fazla kolonyanın fiyatı artarken, fiyatı en fazla düşen ürün ise fuel-oil oldu
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aştı
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aştı
Köyündeki karantina kurallarına uymayan vatandaş, 3 bin 150 TL ceza yedi
Köyündeki karantina kurallarına uymayan vatandaş, 3 bin 150 TL ceza yedi
Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında sayaç okuma sistemi değişecek
Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında sayaç okuma sistemi değişecek
Salgında en acı haber! ABD'de 6 haftalık bebek koronavirüsten hayatını kaybetti
Salgında en acı haber! ABD'de 6 haftalık bebek koronavirüsten hayatını kaybetti
Son Dakika: Prof. Dr. Feriha Öz koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Son Dakika: Prof. Dr. Feriha Öz koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İran Kasım Süleymani'yi unutmuyor! Trump elde ettikleri istihbaratı paylaşarak İran'ı uyardı
İran Kasım Süleymani'yi unutmuyor! Trump elde ettikleri istihbaratı paylaşarak İran'ı uyardı
Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, son yolculuğuna uğurlandı
Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, son yolculuğuna uğurlandı
Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken yeni kolera salgını hızla yayılmaya devam ediyor
Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken yeni kolera salgını hızla yayılmaya devam ediyor
Meteoroloji'den İstanbul için sağanak uyarısı: Öğleden sonra başlayacak, sabaha kadar sürecek
Meteoroloji'den İstanbul için sağanak uyarısı: Öğleden sonra başlayacak, sabaha kadar sürecek
Koronavirüs tedbirlerine uymadığı için baskın yapılan berberde, çok sayıda bonzai ele geçirildi
Koronavirüs tedbirlerine uymadığı için baskın yapılan berberde, çok sayıda bonzai ele geçirildi
Hayvanlar üzerinde denenecek ilk koronavirüs aşısının sonuçları Haziran'da belli olacak
Hayvanlar üzerinde denenecek ilk koronavirüs aşısının sonuçları Haziran'da belli olacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Engin Altay Lütfü Türkkan Fahrettin Koca Adil Karaismailoğlu
Magazin Guido Senia Dilan Çıtak Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Fatih Terim Basketbolcu Fernando Muslera Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Polis Avrupa İtalya İngiltere
Şu an buradasınız: CHP Kırşehir milletvekili Metin İlhan Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2020 15:35:36. #1.15#
title