CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel'in eşi Ziynet Sertel hayatını kaybetti

CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel'in eşi Ziynet Sertel'in bir süreden bu yana mücadele ettiği hastalığa yenik düştü. Ziynet Sertel, bugün Bornova'daki Fidanlık Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Cenazeye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılacağı öğrenildi.