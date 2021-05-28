CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel'in eşi Ziynet Sertel hayatını kaybetti
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CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel'in eşi Ziynet Sertel hayatını kaybetti

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Güncel

CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel'in eşi Ziynet Sertel'in bir süreden bu yana mücadele ettiği hastalığa yenik düştü. Ziynet Sertel, bugün Bornova'daki Fidanlık Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Cenazeye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılacağı öğrenildi.

CHP İzmir Milletvekili Attila Sertel, hayat arkadaşından gelen acı haberle yıkıldı. Atila Sertel'in bir süreden bu yana hastanede tedavi gören eşi Gazeteci-Yazar Ziynet Sertel, 61 yaşında hayatını kaybetti.

BUGÜN FİDANLIK CAMİİ'NDE DEFNEDİLECEK

Ziynet Sertel'in cenazesi bugün İzmir'in Bornova İlçesi'nde bulunan Fidanlık Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel'in eşi Ziynet Sertel hayatını kaybetti

Diğer yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'in eşi, Gazeteci-Yazar Ziynet Sertel'in cenaze törenine katılacağı ifade edildi.

KAMİL OKYAY SINDIR DA PAYLAŞIM YAPTI

Ziynet Sertel'in vefat haberinin ardından CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Sevgili dostum, yol arkadaşım, milletvekilimiz Atila Sertel'in değerli hayat arkadaşı, gazeteci, yazar Ziynet Sertel'i kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyorum.

Kendisine Allah'tan rahmet, Atila vekilimize, ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı ve sabırlar dilerim…"

CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel'in eşi Ziynet Sertel hayatını kaybetti
CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel'in eşi Ziynet Sertel hayatını kaybetti
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Barış Yahya Çinçin
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CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel'in eşi Ziynet Sertel hayatını kaybetti - Haberler
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