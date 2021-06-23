CHP, İstanbul seçimlerinin 2. yılında 39 ilçede saha çalışması yaptı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 23 Haziran 2019 İstanbul seçimlerinin 2. yıl dönümünde 39 ilçede eş zamanlı saha çalışması gerçekleştirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 23 Haziran 2019 İstanbul seçimlerinin 2. yıl dönümünde 39 ilçede eş zamanlı saha çalışması gerçekleştirdi.

Saha çalışması kapsamında CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, partisinin Fatih İlçe Başkanlığında partililerle kahvaltıda bir araya geldi.

Ağbaba, burada yaptığı konuşmada, 2019 seçimlerinde Fatih'te gezip dolaştıklarını kaydederek, "Çok az farkla kaybettik. Umarım önümüzdeki dönemde Fatih'i CHP yönetir. İstanbul nasıl ki CHP'yi hak ediyorsa Fatih de CHP'yi hak ediyor." ifadelerini kullandı.

Ağbaba, İstanbul'un önemli bir kent olduğunu dile getirerek, "İstanbul önemli bir ilimiz. Dünyanın en güzel ili diyebiliriz. İçinden deniz geçen bir il göremezsiniz. İstanbul'un değerlerine sahip çıkmamız gerekiyor. Bu kente katkısı olan herkesin anılması gerekiyor. İstanbul'u Türkiye'ye armağan eden Fatih Sultan Mehmet'i rahmetle minnetle anmamız gerekli. Fatih bizim en önemli kilometre taşlarımızdan bir tanesi. Çağ açıp çağ kapatmış bir insan. Hepimizin Fatih Sultan Mehmet'e sahip çıkması gerekiyor. Çakmak çakmak gözleriyle bakıp 'Geldikleri gibi giderler' diyen Mustafa Kemal Atatürk'ü de unutmamamız gerekiyor. Onların değerlerini de unutmamamız gerekiyor. O nedenle İstanbul'u CHP'nin, Ekrem İmamoğlu'nun yönetmesi önemli." değerlendirmesini yaptı.

Şehremini Mahallesi'ndeki esnafı da ziyaret eden Ağbaba, "Size Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve Ekrem İmamoğlu'nun selamlarını getirdim. Seçimi kazandığımız için teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Veli Ağbaba'ya, CHP Parti Meclisi Üyesi Umut Akdoğan, CHP Fatih İlçe Başkanı Soner Özimer de eşlik etti.

Esenler'de saha çalışması

Esenler'deki saha çalışmasına katılan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise ilk önce partisinin Esenler İlçe Başkanlığında partililerle kahvaltıda bir araya geldi.

Burada konuşma yapan Özkoç, Kemal Kılıçdaroğlu'nun önderliğinde, CHP'nin 100 yıllık birikimiyle tarımla esnafla işçilerle ilgili bütün projelerinin hazır olduğunu belirterek, "Bizim derdimiz AKP değil, bizim işimiz Türkiye. Biz Türkiye'yi ayrıştırmadan, biz birlik ve beraberlik içerisinde güçlü, bütün dünya tarafından itibarlı bir Türkiye'yi ne kadar zaman içerisinde tekrar inşa edebiliriz, bunu tartışıyoruz, bunu konuşuyoruz. Bunun için kadrolarımız var, bunun için yetişmiş insanlarımız, inançlı örgütümüz var." dedi.

Konuşmanın ardından Özkoç, CHP Antalya Milletvekilleri Aydın Özer, CHP Esenler İlçe Başkanı Bülent Ütebay ve partililer, Atışalanı Caddesi'nden başlayarak Esenler'deki esnafı ziyaret etti.

Kentteki saha çalışmalarına; Büyükçekmece'de CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Beykoz'da CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, Pendik'te CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, Ümraniye'de CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel ve Kağıthane'de CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu katılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berk Özkan