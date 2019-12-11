CHP, İBB imar komisyonunundaki üyesini değiştirdi

11.12.2019 17:07 | Son Güncelleme: 11.12.2019 17:07

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi CHP Grubu, imar komisyonundaki bir üyesini değiştirdi. CHP, imar komisyonuna, daha önce aynı komisyonda yaklaşık 10 yıl görev yapan Mahmut Sedat Özkan'ı yeniden getirdi.

İmar Komisyonu'nda, İBB Meclisi'ndeki çoğunluğa göre 5 AK Parti'li, 3 de CHP'li üye bulunuyor. CHP grubu, nisan ayında İBB Meclisi'nde yapılan seçimle oluşturulan imar komisyonundaki bir üyeyi değiştirdi. Buna göre, imar komisyonundaki CHP'li Süleyman Uluocak komisyon üyeliğinden istifa etti. Yerine CHP'li meclis üyesi Mahmut Sedat Özkan getirildi.

Kaynak: DHA