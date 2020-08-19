CHP Heyeti Delen ailesini ziyaret etti
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CHP Heyeti Delen ailesini ziyaret etti

CHP Heyeti Delen ailesini ziyaret etti Gaziantep'te lise öğrencisi 17 yaşındaki Duygu Delen'in eski sevgilisi Mehmet K.'nın evinin balkonundan şüpheli şekilde düşerek ölmesi sonrası CHP heyeti aileyi ziyaret etti.

19.08.2020 18:22 | Son Güncelleme: 19.08.2020 18:31

CHP Heyeti Delen ailesini ziyaret etti

GAZİANTEP - Gaziantep'te lise öğrencisi 17 yaşındaki Duygu Delen'in eski sevgilisi Mehmet K.'nın evinin balkonundan şüpheli şekilde düşerek ölmesi sonrası CHP heyeti aileyi ziyaret etti.

Şüpheli ölüm sonrası Cumhuriyet Hak Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Genel Başkan Yardımcısı ve CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve beraberindekiler, Gaziantep'e gelerek Duygu Delen'in ailesini ziyaret etti. Öztunç, beraberindeki CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, CHP İl Başkanı Hayri Sucu ve diğer partililerle Delen ailesinin merkez Şehitkamil ilçesindeki evlerine gelerek taziyede bulundu.

Baba Bülent Delen ve dede Mehmet Yüceler ile görüşen Öztunç, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun acılı babayı telefonla arayarak taziyelerini bildirdiğini ifade eden Öztunç, "Bu cinayetlerin önüne geçmenin en önemli şartı ise cezaların ağırlaştırılmasıdır, hak edene hak ettiği cezanın verilmesidir, adaletin yerini bulmasıdır. Kadın cinayetinde bulunanların en ağır şekilde hapis cezasının verilmesi gerekiyor. Adaletin yerini bulması gerekiyor" dedi.

Olay sonrası yapılan otopsinin ön raporunun çıktığını belirten Öztunç, "Kızımızla ilgili ön otopsi raporu çıktı. Bu raporun eksiksiz yazılması gerekiyor. Ucu nereye, kime giderse gitsin. Bu rapor bildiğimiz kadarıyla İstanbul'da bir hoca tarafından hazırlanacak. Bunun dört dörtlük yazılması, neyse onun yazılması lazım. Darp izi olduğu söyleniyor, ön raporda var. Rapora bunların hepsinin ince elenip sık dokunarak geçmesi gerekiyor. Öyle olmalı ki bu cinayetin sorumlusu kimse bunun cezasını ağır şekilde ödesin" diye konuştu.

13 Ağustos'ta Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'nde 17 yaşındaki Duygu Delen, eski sevgilisi Mehmet K.'nın oturduğu 5 katlı apartmanın 4. katından düşerek hayatını kaybetmişti. Olay sonrası gözaltına alınan Mehmet K. çıkartıldığı adli makamlarca "kasten öldürme" ve "çocuğun cinsel istismarı" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

CHP Heyeti Delen ailesini ziyaret etti

Kaynak: İHA

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