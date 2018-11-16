CHP, "Ezan Türkçe Okutulsun" Diyen Öztürk Yılmaz'ın İtirazını Reddetti

CHP Grup Disiplin Kurulunun bugün yapılan toplantısında Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'ın "tedbir kararı" ile ilgili itiraz başvurusu görüşüldü. Toplantıda itirazın reddine, tedbir kararının devamına karar verildi.

TEDBİR KARARININ REDDİNE KARAR VERİLDİ

CHP'den yapılan yazılı açıklamada, TBMM CHP Grup Disiplin Kurulu'nun, bugün yapılan toplantısında, Ardahan Milletvekili Yılmaz'ın "tedbir kararı" ile ilgili itiraz başvurusunun görüşüldüğü, itirazın reddine, tedbir kararının devam etmesine karar verildiği bildirildi.

GRUP DİSİPLİN KURULU'NA SEVK EDİLMİŞTİ

Yılmaz, CHP Grup Yönetim Kurulu'nca "kesin çıkarma cezası" ile "önlemli olarak cezalandırılması" önerisiyle Grup Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Bu karar üzerine basın toplantısı düzenleyerek Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerde bulunan Yılmaz'ın bu ifadeleri nedeniyle ikinci kez "gruptan kesin çıkarma cezası" ile "önlemli olarak cezalandırılması" önerisiyle Grup Disiplin Kurulu'na sevkine karar verilmişti.

"EZAN TÜRKÇE OKUNMALI"

Yerel seçimler için çalışmalarını sürdüren CHP'de Öztürk Yılmaz depremi yaşanıyor. Konuk olduğu televizyon programında "Ezan Türkçe okunmalı" çıkışına imza atan ve eleştiri oklarının hedefi olan Yılmaz, parti disiplinine sevk edilmişti.

KILIÇDAROĞLU'NU YERDEN YERE VURMUŞTU

Bu gelişme sonrası basın toplantısı düzenleyen ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sert eleştiriler yönelten Yılmaz, "Aşağılık bir işe imza attınız, defolup gideceksiniz; sıkıyorsa at bakalım beni buradan, istifa etmiyorum. Sen istiyorsun ki çekip gideyim. Neden? Çok iyi biliyorsun ki sen yönetemiyorsun ve ben de bir hazırlık içindeyim. Eften püften gerekçeyle disipline sevk edemeyeceğini biliyorsun. Bu CHP'nin değerlerini sonuna kadar savunmak zorundayız. Sen istiyorsun ki Öztürk yılmaz partiden defolup gitsin, çünkü koltuğundan korkuyorsun, rakip olarak görüyorsun" ifadelerini kullanmıştı.