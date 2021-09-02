CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Hatay'da yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili konuştu Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Hatay'da yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili konuştu Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Hatay'da yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili konuştu Açıklaması
Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu - Haberler | Politika

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Hatay'da partisinin yeni anayasa çalışmalarını anlatarak, "Yeni yapılacak anayasada doğa, çevre olacak.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Hatay'da partisinin yeni anayasa çalışmalarını anlatarak, "Yeni yapılacak anayasada doğa, çevre olacak. Kadınlara ve engellilere karşı koruyucu pozitif ayrımcılık maddeleri olacak. O anayasada hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı, bağımsız Anayasa Mahkemesi olacak. O anayasada asgari ücretlinin maaşından vergi alınmaması, sürdürebilir kalkınma için, ülkenin önünü açabilecek her türlü düzenleme olacak." dedi.

CHP Hatay İl Başkanlığında partililer ile bir araya gelen Özel, bu ziyaretlerinde Hatay'da partilerinin rekor oy aldığı bazı ilçelere gidemediklerini, daha sonraki ziyaretlerinde o ilçeleri ziyaret edeceklerini söyledi.

Kentte, güçlenmekte oldukları ilçeleri ziyaret ettiklerini anlatan Özel, "Gittiğimiz her ilçede partimize karşı bir teveccüh, artan bir ilgi var. İktidarın uygulamalarından bezginlik var. Hatay'da gördüğüm birlik beraberlik, çalışma takdire değer. Bunu arttırarak sürdüreceğiz." diye konuştu.

Partisinin yeni anayasa çalışmalarına önem verdiğini aktaran Özel, Yeni yaptığımız anayasada vatandaşların hepsinin eşit, barış ve kardeşçe yaşayabileceği bir toplumsal mutabakat olacak. O anayasayı milletimiz için hep beraber yapacağız." ifadelerini kullandı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı, Büyükşehir Belediyesi Spor Kompleksi ve Yaşam Merkezi'nde ziyaret eden Özel, daha sonra tarihi Antakya Uzun Çarşı esnafını ziyaret etti.

Burada esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Özel, esnafın sunduğu çeşitli ikramların tadına baktı.

Özel, son olarak Kumlu ilçesinde bulunan Adnan Menderes Parkı'nda mahalle muhtarları ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Emine Erdoğan Mustafa Şentop Mustafa Varank Devlet Bahçeli
Magazin Cem Yılmaz Demet Şener Gülben Ergen Seren Serengil
Spor Diego Marcao Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Hatay'da yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili konuştu Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.9.2021 18:38:02. #1.16#

title