CHP Grup Başkanvekili Özel, Bursa'da ziyaretlerde bulundu Açıklaması

KESTEL, BURSA (AA) - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kestel CHP İlçe Başkanlığı, Kestel Muhtarlar Derneği, Kestel Ziraat Odası ve Bursa Akademik Odalar Birliğini ziyaret etti.

Özel, CHP Kestel İlçe Başkanlığında yaptığı konuşmada, CHP'nin bir babaevi olduğunu, kapısının herkese açık olduğunu ve tapusunun da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kayıtlı olduğunu söyledi. Sıkıntıları sona erdirmek, ülkeyi bir kez daha kurtarmak, demokrasiyi bir kez daha kurmak için herkese önemli vazifeler düştüğünü belirten Özel, şöyle konuştu:

"Kim cumhurbaşkanı adayı olacak diye bir tartışma sürüyor, gidiyor. Buna kapılmayın, ben size şimdi açıklayacağım cumhurbaşkanı adayını. Cumhurbaşkanı adayı, kimi ilan edersek edelim, elbette bir partinin iktidara gelmesi genel başkanın yürütmeyin başına gelmesinden olur. Ama genel başkanımız da diyor, 'İttifak ortaklarımızla konuşacağız, anketlere bakacağız, hata yapmayacağız, en doğrusunu yapacağız' diyor. Tam da bu noktadayız. Ama aday kim olursa olsun, sizin çok önemli bir göreviniz var, o aday ilan edilene kadar siz bizim cumhurbaşkanı adaylarımızsınız. Ona vekalet edeceksiniz. Yarın sabah herkesin cumhurbaşkanı adayı olarak yataktan kalkması gerekiyor."

Özgür Özel, CHP üyelerine çağrıda bulunarak, herkesin komşusundan cumhurbaşkanlığı için komşularını, arkadaşlarını, dostlarını ikna etmeleri için yarından itibaren 50 artı 1 için oy isteme çalışmalarına başlamalarını istedi.

Özel, Akademik Odalar Birliğinde oda başkanlarıyla buluştu

Bursa Akademik Odalar Birliğini de ziyaret eden Özel, burada oda temsilcileri ve üyelerle bir araya geldi. Kendisinin de odalar birliğinden geldiğini, meslek örgütlerinin önemli olduğunu söyledi.

Meslek örgütlerinin sivil toplum alanında oluşan boşlukları doldurmaya çalıştığını belirten Özel, "Odalar, yapıları ve var oluş sebepleri gereği otomatikman muhalif örgütler, iktidarın kimde olduğundan bağımsız olarak. Doğruları söylemek, eksikleri söylemek, uyarmak ve toplumsal muhalefet görevini yapmak durumundalar." dedi.

Türkiye'de iktidar değişiminin kaçınılmaz hale geldiğini aktaran Özel, şöyle konuştu:

"Bizim iktidarımızda en çok besleneceğimiz, en çok birlikte proje yapabileceğimiz ve eksik yaptıklarımızda da en ciddi eleştirilip bize yön gösterecek çatılardan birinin altındayız. Hayal ettiğimiz gibi bir dünyayı sizsiz inşa edemeyiz, hayal ettiğimiz gibi bir Türkiye'yi sizsiz düzeltemeyiz. Adalet sistemini liyakat esaslı, kararı verenin birebir anayasaya, kanuna ve vicdana uygun verdiği başka hiçbir şeyden endişe duymadığı bir adalet sistemi kurmak gerekiyor."

Özel, güçlendirilmiş demokratik parlamenter sistem üzerine birleştiklerini de kaydetti.

Kestel Ziraat Odası ve Kestel Muhtarlar Derneğini de ziyaret eden Özgür Özel, burada kendisine yöneltilen soruları cevaplandırdı.

Ziyaretlere, CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ve Bursa İl Başkanı İsmet Karaca ile partililer de katıldı.