CHP Grup Başkanvekili Özel Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, ittifak yasasının Genel Kuruldaki görüşmeleri ve sonrasında yapılan tartışmalara ilişkin, "Kemal Bey, CHP Genel Başkanı olarak katılması gereken bütün oturumlara katılıyor ama hiçbir liderin olmadığı yerde 'Büyük ağabeyimin paçasına takılıp Meclise taşınayım' oturumuna katılmıyor." dedi.

Özel, TBMM'de yaptığı açıklamada, ittifak yasasının Genel Kuruldaki görüşmeleri sırasında yaşananlar ve ardından yapılan açıklamalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP olarak bir genel başkanın genel kurul çalışmalarını izlemesine çok değer verdiklerini belirten Özel, "Ancak vatandaşın beklentilerinin çok yüksek olduğu bir Meclise ilgisiz bir partinin, tamamen ilgisiz bir genel başkanı, sadece seçim sisteminin değişmesi konusunda gelip 20 saat orada duruyorsa bunun üzerinde düşünmek lazım." diye konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ın "CHP Genel Başkanı sayın Kemal Kılıçdaroğlu hangi yasa çıkarken gelip Mecliste bulunmuştur?" şeklindeki sorusuna işaret eden Özel, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kemal Bey gelip de rejime karşı bir oylamayı sabaha kadar izlemiş mi de sen bu soruyu soruyorsun? Kemal Bey, CHP Genel Başkanı olarak katılması gereken bütün oturumlara katılıyor ama katılması gerekmeyen ve hiçbir liderin olmadığı yerde 'Büyük ağabeyimin paçasına takılıp Meclise taşınayım' oturumuna katılmıyor. Burada sorgulanması gereken Devlet Bahçeli'nin katıldığı oturumun kendi şahsına özel durumudur.

Bunu sorguluyoruz. Bunu bu kadar önemsiyorsa, vatandaşın önemsediği oturumlara niye gelmiyor diye soruyoruz. 20 saat boyunca burada oturacak enerjiyi bulmuşken keşke taşeron KHK'lerle buradan kaçırılırken gelip de o işe müdahale etseydi. Madem her konuda mutabıklar biraz da MHP'li yöneticilerin değil, MHP'nin tabanındaki asgari ücretlinin, MHP'ye oy veren dünyanın en pahalı mazotunu kullanan çiftçinin, emeklinin yüzünü güldürecek bir şeyde de gelin şuraya ufacık bir zuhurdan imtina etmeyin. Bunu söylüyoruz sayın Bahçeli'ye"

Özel konuşmasında, yasanın görüşmeleri sırasında Genel Kurulda MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bulunduğu sırada yaşanan kavgaya da değindi.

"Cesaretiniz olsa kime cevap vereceğinizi görürsünüz"

CHP'nin, gelenekleri çok iyi bilen bir siyasi parti olduğunun altını çizen Özel, bir genel başkanın bulunduğu ortamda yaşanan tartışma nedeniyle gösterdikleri nezaketin MHP sözcüleri tarafından farklı yönlere çekilmemesi gerektiğini söyledi.

Partisinin İzmir Milletvekili Musa Çam'ın kavga öncesi sözlerine işaret eden Özel, "Söylenen sözlerinin hepsi Tayyip Erdoğan'a aitti. Vicdanınız, cesaretiniz olsa kime cevap vereceğinizi, kime bağırıp çağıracağınızı görürsünüz. Biz salondaki bir liderin önünde kavga görüntülerinden ötürü nezaket gösterdik." dedi.

Özel, yasada seçim güvenliğini ortadan kaldıran maddeler bulunduğunu ve Anayasa Mahkemesine gideceklerini de söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün yaptığı konuşmadaki, dil devrimine ilişkin sözlerini de değerlendiren Özel, Erdoğan'ın her gün ülkenin bir değeriyle çelişkisini itiraf ettiğini öne sürdü.

Özel, "Dilin zenginliğini savunmak başka bir şey, dil devrimine karşı pozisyon almak başka bir şey. Şairin dediği gibi; 'Ona düşman, buna düşman, sevgilim bunlar en sonunda vatana düşman'. İstiklal Marşı'nın bestesine düşman, ülkenin ilk iki kurucusuna hakaret edecek düzeyde düşman, dil konuşuyoruz, dilimize düşman. Ona düşman, buna düşman, Sevgili Türkiye, Cumhurbaşkanı galiba sana düşman." ifadelerini kullandı.