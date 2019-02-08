CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi'nin İstifasının Nedeni Belli Oldu

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP), 31 Mart Yerel Seçimi adaylarının belirlenmesi süreci oldukça sert geçti. PM sonrasında yaşanan istifa krizi devam ediyor. CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, İstanbul'dan adaylığını açıklamasına rağmen aday gösterilmemesi ve Küçüçükçekmece adayının kabul edilmesi sebebiyle istifa etti.

Akif Hamzaçebi'nin istifası, Yerel Yönetim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Parti Meclisi'nden (PM) aldığı yetkiyle belirlediği 16 adayı açıklamasının ardından geldi.

İSTİFASINI SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Hamzaçebi istifasını sosyal medya hesabından yaptığı şu paylaşımla duyurdu:

"12 Şubat 2018 tarihinden bu yana onurla yürüttüğüm CHP Genel Sekreterliği görevinden ayrılmış bulunuyorum. Bundan sonraki süreçte de CHP olarak Türkiye'yi aydınlık bir geleceğe taşıma mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."

İSTANBUL'DA ADAY GÖSTERİLMEDİ

Akif Hamzaçebi, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan aday adayı olduğunu açıklamış ancak aday gösterilmemişti. CHP kulislerinde ise istifanın gerekçeleri arasında aday belirleme sürecinde yaşanan tartışmaların yattığı ifade ediliyor.

Akif Hamzaçebi

KÜÇÜKÇEKMECE ADAYINA İTİRAZ ETTİ İDDİASI

CHP'nin hafta sonu yapılan ve sert tartışmalar ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa restine sahne olan PM'sinde kabul edilen adaylar arasında, İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi de vardı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre; CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu'nun desteklediği bu isme Hamzaçebi'nin karşı çıktığı iddia ediliyor.