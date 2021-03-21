CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun ziyareti öncesi Gemlik'e CHP çıkarması
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun ziyareti öncesi Gemlik'e CHP çıkarması

21.03.2021 14:42 | Son Güncelleme: 21.03.2021 14:53
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun ziyareti öncesi Gemlik'e CHP çıkarması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 26 Mart Cuma günü yapacağı Gemlik ziyareti öncesi CHP'li vekiller ve Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, Belediye tarafından yapılan ve açılışı gerçekleştirilecek yatırımları incelemek için ilçeye geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 26 Mart Cuma günü yapacağı Gemlik ziyareti öncesi CHP'li vekiller ve Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, Belediye tarafından yapılan ve açılışı gerçekleştirilecek yatırımları incelemek için ilçeye geldi.   

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Gemlik ziyareti öncesi ilçeye CHP'li milletvekili ve partililer çıkartma yaptı. Ziyarete Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, Afyon Milletvekili Burcu Köksal, İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Parti Meclisi üyeleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Orhan Sarıbal ve CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca katıldı. Heyeti, CHP Gemlik İlçe Başkanı Cemil Acar ve Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan karşıladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Gemlik'te ağırlamanın kendilerine onur vereceğini ifade eden Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, "Pandemi döneminde birçok çalışma gerçekleştirdik. Ancak açılışlarını yapamamıştık. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla huzurevi, kreş, Halk Market, Engelsiz Taksi, Engelsiz Montaj Atölyesi, hasta nakil aracımızın açılışını gerçekleştireceğiz. Kapalı otoparkın üstüne yaptığımız çelik konstrüksiyon spor salonumuzun son kaynağını o gün atacağız. Gemlik'te pandemiye rağmen birçok hizmeti hemşerilerimizin hizmetine sunduk" dedi.

'GENEL BAŞKANIMIZ, GEMLİK'E ÖNEM VERİYOR'

CHP Gemlik İlçe Başkanı Cemil Acar ise Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bursa'ya ve Gemlik'e ayrı önem verdiğini ifade etti. Acar, "Genel Başkanımız çok kez Gemlik'e geldi ve çeşitli ziyaretlerde bulundu. Gemlik'e verdiği önemi, hepimiz biliyor ve yakından takip ediyoruz. Genel Başkanımızla beraber Gemlik'e yaptığımız hizmetlerin açılışını gerçekleştirmek bizlere mutluluk ve onur verecek" diye konuştu.


CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun ziyareti öncesi Gemlik'e CHP çıkarması
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun ziyareti öncesi Gemlik'e CHP çıkarması

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kazım BULUT

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