CHP Genel Başkan Yardımcısı Karabıyık'tan "20 bin öğretmen ataması" eleştirisi Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, gelecek aylarda yapılacağı duyurulan öğretmen atamasına ilişkin, "Bugün Türkiye'de 83 bine yakın ücretli öğretmen var. Ataması yapılmayan yaklaşık 700 bin öğretmene 20 bin atama müjde olarak açıklandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, gelecek aylarda yapılacağı duyurulan öğretmen atamasına ilişkin, "Bugün Türkiye'de 83 bine yakın ücretli öğretmen var. Ataması yapılmayan yaklaşık 700 bin öğretmene 20 bin atama müjde olarak açıklandı." dedi.

Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Karabıyık, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıkladığı 20 bin öğretmen atamasına ilişkin değerlendirme yaptı.

Erdoğan'ın 2002 seçimi öncesi bir mitingde, "İnşallah biz hükümetimizi kurduğumuzda bütün öğretmenlerimizi göreve başlatacağız ve öncelikli olarak eğitim sorununu çözeceğiz." ifadelerini kullandığını hatırlatan Karabıyık, o yıl 72 bin olan ataması yapılmayan öğretmen sayısının yüzde 872 artarak 700 binleri geçtiğini belirtti.

AK Parti iktidarlarında 19 yılın geride kaldığına işaret eden Karabıyık, gelinen noktada yaklaşık 700 bin ataması yapılmayan öğretmen bulunduğunu ve dün 20 bin atama müjdesi verildiğini söyledi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 3 Kasım 2020'de, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 40 bin atamanın az olduğunu, bu sayının daha çok olması gerektiğini söylediğini aktaran Karabıyık, bundan birkaç ay sonra Bakanlık tarafından 107 bin öğretmen açığı olduğunun açıklandığını bildirdi.

Sayıştay raporuna göre ise Türkiye'de 138 bin 393 öğretmen açığı bulunduğunu kaydeden Karabıyık, "Dün ise yapılan açıklamada öğretmenlere '20 bin atama müjdesi' verildi. Ayrıca bütçede aslan payının Milli Eğitim Bakanlığına verildiği söylendi. Bütçeden aslan payı eğitime ayrılıyorsa yüz binlerce öğretmen neden atanmayı, öğrencilerine kavuşmayı bekliyor? Öğrenciler hala birleştirilmiş sınıflarda ders yapmaya devam ediyor. Neden 2 milyon 658 bin 40 öğrenci EBA'ya erişemedi? Yaklaşık 6 milyon öğrenci ise EBA'yı niçin etkin kullanamadı?" diye konuştu.

Genel Başkan Yardımcısı Karabıyık, AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılında Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden eğitim yatırımlarına ayrılan pay yüzde 17,18 iken 2020 yılı itibarıyla bunun yüzde 4,65'e gerilediğini, 2021 yılı bütçesinde ise bu payın yüzde 7,69'a çıkmasının öngörüldüğünü fakat bunun da yeterli olmadığını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin yetersiz olmasının eğitim sisteminde sorumlulukların yerine getirilememesi anlamına geldiğini savunan Karabıyık, "Bugün Türkiye'de 83 bine yakın ücretli öğretmen var. Oysa ataması yapılmayan yaklaşık 700 bin öğretmene 20 bin atama müjde olarak açıklandı. Tüm ihtiyaç kadroları doldurulmalı, öğretmenler ücretli ve sözleşmeli değil kadrolu atanmalı, statü, ek gösterge ve ek ders ücretleri iyileştirilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu