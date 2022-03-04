CHP Esnaf Masası 14 vekille Erzincan'da

ERZİNCAN (İHA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlığında 14 milletvekili CHP Esnaf Masası heyeti olarak Erzincan'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba başkanlığındaki CHP Esnaf Masası, Erzincan'da esnaf başta olmak üzere sanayi, ticaret ve meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve derneklerle birlikte vatandaşların sorunlarını dinledi.

Erzincan'da parti binasının önünde basın açıklamasında bulunan Ağbaba, çalışana verilen zamların yeterli olmadığı vurgusunda bulunarak, "Üretici enflasyonu üç hanelere çıkarak yıllık yüzde 105 arttı. Bunun anlamı önümüzdeki günlerde üretici fiyat endeksindeki artış, tüketici enflasyonuna yansımaya devam edecek. Ayrıca bugün ve dün gelen zamlar ise bu enflasyona dahil değil. Son benzin ve motorin zamları bu enflasyona dahil değil. Gıda da KDV indirimi olmasına rağmen enflasyonumuz yüzde 54,4 olmuş durumda. Gıda enflasyonunun yıllık artışı yüzde 64,47 gıda enflasyonundaki artış, memura, memur emeklilerine ve emeklilere verilen zammın tam iki katı. Emeklilere, memurlarımıza ve asgari ücretlilere verilen zamlar, enflasyondaki artış ile yılın ikinci ayında erimiş durumda" dedi. - ERZİNCAN

İhlas Haber Ajansı - Politika