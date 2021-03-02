CHP'den İnsan Hakları Eylem Planı'na ilk yorum: Söyleme değil, eyleme bakacağız

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CHP'li Mahmut Tanal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 11 temel ilke, 9 amaç, 50 hedef ve 393 faaliyeti kapsayan İnsan Hakları Eylem Planı için "Söyleme değil, eyleme bakacağız" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili ve İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyesi Mahmut Tanal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı'na ilişkin Twitter hesabından yorum yaptı.

Attığı tweette, "Erdoğan'ın açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı'nda söyleme değil, uygulamaya bakarız. Zaten tek adam yönetiminin insan hakları karnesi ortada. İnsan hakları kavramını yeni keşfetmiş gibi davranıyorlar! İnandırıcılığınızı kaybettiniz" diyen Tanal, paylaştığı videoda konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"SÖYLEME DEĞİL, EYLEME BAKACACAĞIZ"

"Tek adam rejiminde ekonomimiz yere çakıldı. 'Kamu hizmetlerinde bürokrasi azalacak' dediler. Ancak daha beter bir duruma sürüklendik. Bürokrasi iyice çekilmez bir hal aldı. Erdoğan, seçimden önce 'Bu kardeşinize yetkiyi verin, ondan sonra faizle şunla bunla nasıl uğraşılır göreceksiniz' demişti. Daha beteri oldu. Bu milletin parası faize gidiyor. Bu yüzden söyleme değil, eyleme bakacağız. 19 yıldır iktidarda olan AK Parti ise insan haklarını yeni keşfetmiş gibi davranıyor. İktidarınızın insan hakları karnesi ortada. Size verilen krediyi tükettiniz. Samimiyetiniz sorgulanıyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı planda yer alan 11 temel ilke şöyle:

İnsan, doğuştan sahip olduğu vazgeçilmez haklarıyla yaşar. Devletin temel amaç ve görevi, bu hakları korumak ve geliştirmektir.

İnsan onuru, bütün hakların özü olarak hukukun etkin koruması altındadır.

Dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebepler temelinde hiçbir ayrımcılık söz konusu olmaksızın herkes hukuk önünde eşittir.

Kamu hizmetinin herkese eşit, tarafsız ve dürüst biçimde sunulması, bütün yönetsel faaliyetlerin temel özelliğidir.

Mevzuat, tereddüt doğurmayacak şekilde açık, net, anlaşılır ve öngörülebilir kurallar içerir, kamu otoriteleri bu kuralları hukuk güvenliği ilkesinden ödün vermeden hayata geçirir.

Sözleşme özgürlüğüne, hukuki güvenlik ilkesi ve kazanılmış hakların korunması prensibine aykırı olarak hiçbir şekilde müdahale edilemez.

Devlet, girişim ve çalışma hürriyetini rekabete dayalı serbest piyasa kuralları ile sosyal devlet ilkesi çerçevesinde korur ve geliştirir.

Adli ve idari işleyiş; masumiyet karinesi, lekelenmeme hakkı ve ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkelerini koruyan, gözeten ve güçlendiren bir yaklaşımı merkezine alır.

Hiç kimse, eleştirisi veya düşünce açıklaması nedeniyle özgürlüğünden yoksun bırakılamaz.

Bağımsız ve tarafsız yargı ile korunan hukuk devleti, hak ve özgürlükler ile adaletin teminatı olarak her alanda tahkim edilir.

Haklarının ihlal edildiğini iddia eden herkes, etkili kanun yollarına zahmetsiz şekilde erişebilmelidir. Adalete erişim, hak ve özgürlüklere saygının merkezindedir.

İnsan Hakları Eylem Planı'nın 9 amacı ise şunlar:

Daha güçlü bir insan hakları koruma sistemi

Yargı bağımsızlığı ve adil yargılanma hakkının güçlendirilmesi

Hukuki öngörülebilirlik ve şeffaflık

İfade, örgütlenme ve din özgürlüklerinin korunması ve geliştirilmesi

Kişi özgürlüğü ve güvenliğinin güçlendirilmesi

Kişinin maddi ve manevi bütünlüğü ile özel hayatının güvence altına alınması

Mülkiyet hakkının daha etkin korunması

Kırılgan kesimlerin korunması ve toplumsal refahın güçlendirilmesi

İnsan hakları konusunda üst düzey idari ve toplumsal farkındalık

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