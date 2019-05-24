CHP'de "Atatürk Gibi Düşünmek" paneli

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "Eğer bugün Türkiye'de yaşadığımız sorunları çözemeyeceksek, yapacağımız bir tek şey var, Atatürk gibi düşüneceğiz." dedi.

Kaya, partisince, Kurtuluştan Kuruluşa Milli Mücadele Tarihinin 100. Yılı Ankara Etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Atatürk Gibi Düşünmek" konulu panelin açılışında, 19 Mayıs 1919'un kurtuluş ve kuruluş için atılan ilk adım olduğunu söyledi.

"O ilk adımlar bize emperyalistler tarafından işgal edilmiş bir vatan için direnme gücü verdi." diyen Kaya, o direnme gücünün hala dipdiri ayakta olduğunu ifade etti.

Mustafa Kemal Atatürk'ün direnişi başlattığı 19 Mayıs 1919'u gençlere armağan ettiğini anımsatan Kaya, Atatürk'ün gençlerin bağımsızlık ruhunu yüreklerinde taptaze taşıyacaklarını bildiğini dile getirdi.

Türkiye'nin sıkıntılı günlerden geçtiğini belirten Kaya, "Eğer bugün Türkiye'de yaşadığımız sorunları çözemeyeceksek, yapacağımız bir tek şey var, Atatürk gibi düşüneceğiz." dedi.

Atatürk'ün devrimlerine sonuna kadar sahip çıkacaklarının altını çizen Kaya, bunun yanı sıra CHP'nin Türkiye'de demokrasi devrimini gerçekleştirdiğini anlattı.

İsmet İnönü'nün ülkeyi çok partili hayata geçirerek demokrasi devriminin altına imza attığını, Bülent Ecevit'in ise sosyal demokrasi devrimini Anadolu'ya getirdiğini aktaran Yıldırım Kaya, "Bize düşen başka bir görev var. Dördüncü büyük devrimi, özgürlükçü demokrasi devrimini gerçekleştirmek. Bunu başaracağız. Şunu bilmeyenler çok iyi bilsin, biz tek adam rejimini savunan değil, onu yerle yeksan edenleriz. Biz başbakanlık koltuğunu demokrasi uğruna feda edenleriz." diye konuştu.

"100'ncü yılı anlamak, Cumhuriyeti, Atatürk'ü ve devrimlerini anlamak demektir." ifadesini kullanan Yıldırım Kaya, 23 Nisan 2020'yi ve 29 Ekim 2023'ü çok daha coşkuyla kutlayacaklarını bildirdi. 23 Haziran seçimine de değinen Kaya, İstanbul'u, İstanbul'a ihanet edenlerden kurtaracaklarını ifade etti.

Gençlerin gün boyu parti bahçesinde çeşitli spor etkinlerinde bulunacaklarını bildiren Kaya, ayrıca Selanik ve 81 ilden getirdikleri topraklarla yine parti genel merkezi bahçesine Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımı ile "100. Yıl Onur Çınarı" dikeceklerini söyledi.

Kaya ayrıca akşam saatlerinde 1919 gençle Anıtkabir'i ziyaret edeceklerini belirtti.

Daha sonra CHP Spor Kurulu Danışma Meclisi üyesi Hazal Yıldız moderatörlüğünde, CHP Gençlik Kolları Başkanı Emre Yılmaz, CHP Halkçı Liseliler Başkanı Aziz Cem Güner ve tarihçi yazar Dr. Recep Cengiz'in konuşmacı olduğu "Karanlıktan Aydınlığa Atatürk Gibi Düşünmek" konulu oturuma geçildi.

Kaynak: AA