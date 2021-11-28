Chloe Loughnan bornozlu yatak pozunu paylaştı
Eski eşi Serdar Ortaç'la nafaka yüzünden sık sık gündeme gelen İrlandalı model Chloe Loughnan, İstanbul'a geldiğinden beri dikkat çeken paylaşımlara imza atıyor. İşte detaylar...
İSTANBUL (Snob Magazin) -
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, İstanbul'da pozlarına devam ediyor. İrlandalı model iş görüşmesi için geldiği İstanbul'da bir otelde kalıyor. Turuncu bikinisiyle aynada selfie yapan Chloe Loughnan, bu defa bornozla poz verdi.
Yatağın üstünde bornozla poz veren modele, binlerce beğeni geldi. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Chloe Loughnan kareye, "Bu güzel yere geri dönüş çok güzel" diye yazdı.