ChatGPT "Too many concurrent requests", "ChatGPT bir şeyler ters gitti" hatası nedir, neden ChatGPT cevap yazmıyor?

ChatGPT 'Too many concurrent requests', 'ChatGPT bir şeyler ters gitti' hatası nedir, neden ChatGPT cevap yazmıyor?
Güncelleme:
OpenAI'ın geliştirdiği yapay zekâ hizmetinde meydana gelen teknik aksaklıklar, kullanıcıların "Too many requests in 1 hour. Try again later" veya "Bir şeyler yanlış gitti" gibi uyarı mesajları almasına yol açıyor. Bu durum, sunucuların aşırı yüklenmesi, planlı bir bakım çalışması veya beklenmedik bir teknik sorundan kaynaklanıyor olabilir. Sorunun çözümü için yetkililerin sistem onarımını tamamlamasını beklemek gerekiyor.

KÜRESEL ÇAPTA CHATGPT KESİNTİSİ YAŞANIYOR

Downdetector gibi kesinti izleme platformlarından alınan veriler, Chatgpt'deki erişim sorunlarının yerel değil küresel boyutta olduğunu ortaya koyuyor. Kullanıcı şikayetlerindeki ani artış, sistemin yoğun talep karşısında kısmen devre dışı kaldığını gözler önüne seriyor.

23 Ekim tarihi, dünya genelindeki pek çok kullanıcının OpenAI'ın yapay zeka asistanıyla olan etkileşiminde kesintilerle karşılaştığı bir gün olarak kayıtlara geçti. Bu teknik aksaklık, kullanıcılar arasında "Chatgpt hizmet dışı mı?" ve "Ne zaman normale dönecek?" gibi soruların hızla gündem olmasına yol açtı. Yaşanan bu durum, birçok kullanıcının günlük iş akışında ve yapay zeka destekli çalışmalarında geçici bir duraksamaya neden oldu.

KULLANICI ŞİKAYETLERİ ARTIYOR

Son dönemde çok sayıda ChatGPT kullanıcısı, platforma bağlanmada ciddi zorluklar yaşadığını dile getirdi. Özellikle sohbet oluşturma sürecinde ve mesaj gönderme aşamasında karşılaşılan teknik problemler, kullanıcılarda hizmetin tamamen kesintiye uğradığı yönünde endişelere sebep oldu.

SUNUCU YOĞUNLUĞU TEMEL NEDEN

Yaşanan bu erişim problemlerinin arka planında, platformu etkileyen ani trafik yükselişi ve sunucular üzerindeki olağanüstü baskı yer alıyor. Sunucuların bu yoğun talebi karşılamakta zorlandığı anlar, geçici erişim problemlerini beraberinde getirebiliyor.

ÇÖZÜM SÜRECİ NE DURUMDA?

OpenAI'ın daha önceki benzer durumlarda teknik sorunları genellikle birkaç saat içinde çözdüğü biliniyor. Elde edilen son bilgilere göre, sistemin önemli bir bölümü için erişim yeniden sağlanmış durumda. Ancak bazı kullanıcılarda aralıklı olarak gecikmeler veya bağlantı sorunları devam edebiliyor. Tam anlamıyla istikrarlı bir hizmetin en kısa sürede tüm kullanıcılar için sağlanması amaçlanıyor.

