Chaby Han ve Gülce Elibol ayrıldı mı, neden?

Chaby Han ve Gülce Elibol'un evliliğine dair ayrılık söylentileri magazin dünyasında büyük ses getirdi. Ünlü çiftin yollarını ayırdığına yönelik iddialar kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem olurken ikilinin neden ayrıldığı en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, Chaby Han ile Gülce Elibol gerçekten boşandı mı, ayrılığın arkasında hangi sebepler var? İşte merak edilen o iddialarla ilgili detaylar...

CHABY HAN VE GÜLCE ELİBOL AYRILDI MI?

Güney Kore'den Türkiye'ye henüz 15 yaşındayken gelen ve sosyal medya platformlarında büyük bir takipçi kitlesine ulaşan Chaby Han, 2022 yılında Gülce Elibol ile mütevazı bir nikâh töreniyle hayatını birleştirmişti. Üç yıllık evlilik sürecinin ardından çift, yollarını ayırma kararı aldı. Ayrılık haberinin ardından Gülce Elibol'un sosyal medya hesabından yaptığı sert açıklamalar dikkat çekti.

Chaby Han ve Gülce Elibol ayrıldı mı

Instagram üzerinden paylaşımda bulunan Gülce Elibol, boşanma sürecini kamuoyuna duyururken Chaby Han'ın kendisini aldattığını açıkladı. Gülce Elibol;"Her şeyi tweet atan adam, boşanma sürecimizi dile bile getiremedi." diyen Elibol, "Üstüne utanmadan yaşananlara yine yalanlarıyla alay etti. Çöküş evresine girmiş kişilik bozukluğunu, evliliğimizi ihanetle gözümün önünde sonlandırıp tüm sorumluluktan kaçmayı tercih etti. Kendimden vazgeçmeyi dahi göze aldığımda, vazgeçebileceğim alında çok şey olduğunu öğretti. Benim mutsuzluğum üzerine ilişki inşa çabanız beni hayran bıraktı. En hafif hasarla çıkmak için verdiğim çaba beni mahvetti." şeklinde konuştu.

Elibol'un iddiaları sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, Chaby Han cephesinden henüz bir açıklama gelmedi. İşte, Gülce Elibol'un o paylaşımı...

Gülce Elibol'un Chaby Han paylaşımı