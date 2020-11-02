Cezayir'de katılımın düşük olduğu referandum sona erdi
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Cezayir'de katılımın düşük olduğu referandum sona erdi

02.11.2020 10:14 | Son Güncelleme: 02.11.2020 10:19

Cezayir'de Anayasa referandumu için oy verme işlemi sona erdi.

Cezayir'de Anayasa referandumu için oy verme işlemi sona erdi.

Yerel basında yer alan habere göre, 60 bin seçim merkezinde sabah yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemi 19.00'da sona erdi. Oy verme işleminin sona ermesiyle oyların sayımına başlandı.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Muhammed Şurfi'nin referandum sonuçlarını pazartesi açıklayacağı ifade edildi.

Referanduma katılım düşük oldu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sıkı önlemler altında gerçekleştirilen seçime katılım düşük oldu.

Sahrada yaşayan bedevilerin perşembe, yurt dışındakilerin ise cumartesi başladığı ve bugün de vilayetlerde devam eden oy verme işlemine katılımın çok az olduğu görüldü.

Yüksek Seçim Kurulu'nun açıkladığı verilere göre, öğlen 13.00'te katılım düzeyi yüzde 13.03 düzeyinde kaldı.

Vilayetler arasında sandığa gitme oranında farklılıklar olmakla birlikte en düşük katılım, başkentin doğusundaki Kabail bölgesinde gerçekleşti.

Becaya vilayetinde seçim merkezleri katılımın düşük olması nedeniyle gün ortasında kapatıldı. Vilayetteki katılım oranının yüzde 0.28'da kaldığı aktarıldı.

Tizi Vuzu'da da 67 ilçeden sadece 4'ünde sandık başına gidildi. Söz konusu vilayetlerin, anayasa referandumunu boykot eden solcu Sosyalist Güçler Cephesi ile Kültür ve Demokrasi Birliği'nin kalesi olma özelliği taşıdığı ifade edildi.

Abdulaziz Buteflika'nın istifasının ardından Aralık 2019'da yapılan seçimlerde cumhurbaşkanı seçilen Abdulmecid Tebbun'un gündemine aldığı ilk iş yeni anayasa olmuştu.

Yeni Cumhurbaşkanı Tebbun, Anayasa taslağını hazırlamak üzere 15 hukuk uzmanından oluşan bir komiteyi, seçildiği ay içerisinde görevlendirmişti.

Hükümet ve Meclisin iki kanadının onayının ardından, 1 Kasım'da referanduma gidilmesi kararı alınmıştı.

Cezayir'de katılımın düşük olduğu referandum sona erdi
Cezayir'de katılımın düşük olduğu referandum sona erdi
Cezayir'de katılımın düşük olduğu referandum sona erdi
Cezayir'de katılımın düşük olduğu referandum sona erdi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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