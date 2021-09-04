Ceylan'ın büyük değişimi! 47 yaşındaki şarkıcıyı görenler tanımakta güçlük çekiyor
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Ceylan'ın büyük değişimi! 47 yaşındaki şarkıcıyı görenler tanımakta güçlük çekiyor

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Magazin

Ünlü türkücü Ceylan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Ceylan'ın son halini gören takipçileri tanımakta zorlanıyor.

Küçük yaşlarda müzik kariyerine başlayan 47 yaşındaki Türk Halk Müziği ve arabesk müzik sanatçısı Ceylan Avcı, son yıllarda yaşadığı büyük değişimle adından söz ettiriyor.

BAMBAŞKA BİRİ OLDU

Sosyal medya hesabı Instagram'dan sık sık pozlarını paylaşan Ceylan, yaptırdığı estetiklerle adeta bambaşka birine dönüştü. Ceylan; Selena Gomez, Gülşen, Elçin Sangu, Serenay Sarıkaya ve Kris Jenner'a benzetildi.

YILMAZ ERDOĞAN'IN SÖZÜNÜ PAYLAŞTI

Plaj pozunu sosyal medyadan yayınlayan Ceylan Avcı, Yılmaz Erdoğan'ın "Sana bakmak suya bakmaktır, sana bakmak bir mucizeyi anlamaktır" sözünü paylaştı.

İşte Ceylan'ın son hali;

Ceylan'ın büyük değişimi! 47 yaşındaki şarkıcıyı görenler tanımakta güçlük çekiyor
Ceylan'ın büyük değişimi! 47 yaşındaki şarkıcıyı görenler tanımakta güçlük çekiyor
Ceylan'ın büyük değişimi! 47 yaşındaki şarkıcıyı görenler tanımakta güçlük çekiyor
Ceylan'ın büyük değişimi! 47 yaşındaki şarkıcıyı görenler tanımakta güçlük çekiyor
Ceylan'ın büyük değişimi! 47 yaşındaki şarkıcıyı görenler tanımakta güçlük çekiyor
Ceylan'ın büyük değişimi! 47 yaşındaki şarkıcıyı görenler tanımakta güçlük çekiyor
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Servet Uzun
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Ceylan'ın büyük değişimi! 47 yaşındaki şarkıcıyı görenler tanımakta güçlük çekiyor - Haberler Magazin
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