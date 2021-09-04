Ceylan'ın büyük değişimi! 47 yaşındaki şarkıcıyı görenler tanımakta güçlük çekiyor
Ünlü türkücü Ceylan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Ceylan'ın son halini gören takipçileri tanımakta zorlanıyor.
Küçük yaşlarda müzik kariyerine başlayan 47 yaşındaki Türk Halk Müziği ve arabesk müzik sanatçısı Ceylan Avcı, son yıllarda yaşadığı büyük değişimle adından söz ettiriyor.
BAMBAŞKA BİRİ OLDU
Sosyal medya hesabı Instagram'dan sık sık pozlarını paylaşan Ceylan, yaptırdığı estetiklerle adeta bambaşka birine dönüştü. Ceylan; Selena Gomez, Gülşen, Elçin Sangu, Serenay Sarıkaya ve Kris Jenner'a benzetildi.
YILMAZ ERDOĞAN'IN SÖZÜNÜ PAYLAŞTI
Plaj pozunu sosyal medyadan yayınlayan Ceylan Avcı, Yılmaz Erdoğan'ın "Sana bakmak suya bakmaktır, sana bakmak bir mucizeyi anlamaktır" sözünü paylaştı.
İşte Ceylan'ın son hali;