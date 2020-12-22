Ceyhan Belediyesi'ne 'rüşvet' operasyonunda gözaltındaki 23 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildi
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Ceyhan Belediyesi'ne 'rüşvet' operasyonunda gözaltındaki 23 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildi

22.12.2020 10:44 | Son Güncelleme: 22.12.2020 10:48
Ceyhan Belediyesi'ne 'rüşvet' operasyonunda gözaltındaki 23 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildi

ADANA'nın Ceyhan Belediyesi'nde usulsüzlük yapılarak, 'kaçak yapılara göz yumulduğu ve iskanı olmayan binalara iskan verildiği' iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında adli sicil kaydındaki ceza nedeniyle mazbatası iptal edilen CHP'li eski Belediye Başkanı...

ADANA'nın Ceyhan Belediyesi'nde usulsüzlük yapılarak, 'kaçak yapılara göz yumulduğu ve iskanı olmayan binalara iskan verildiği' iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında adli sicil kaydındaki ceza nedeniyle mazbatası iptal edilen CHP'li eski Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın da bulundu 23 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildi. Şüphelilerin, bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve irtikap' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından adli sicil kaydındaki cezası nedeniyle mazbatası geçen mart ayında iptal edilen eski Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın da aralarında olduğu 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Haklarında 'iletişimlerinin tespiti, dinlenmesi ve kaydedilmesi' kararı alındığı ve 5 Şubat'tan bu yana takip edildikleri öğrenilen şüphelilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Ceyhan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Aralık'ta şafak vakti operasyon düzenledi. Ekipler, şüphelilerin evleri ile Ceyhan Belediyesi binasında, geniş çaplı arama yaptı.

BAŞKAN YARDIMCISI VE ESKİ BAŞKAN GÖZALTINDACHP'li eski Belediye Başkanı Kadir Aydar ile mevcut Başkan Yardımcısı Cemal Gürsel İlçi ve İmar ve Şehircilik Müdürü Gül Derya Demir, belediye personelleri, müteahhitlerin de aralarında bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alındı. Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen, aralarında eski Başkan Kadir Aydar'ın da bulunduğu 12 şüpheli Adana Emniyet Müdürlüğü'ne, 11'i ise Ceyhan Emniyet Müdürlüğü'ne götürülüp, sorguya alındı.SUÇLAMALAR

Şüphelilere, 'usulsüzlük, mühür kaldırmak, kaçak yapılara rüşvet karşılığı göz yummak, iskanı olmayan binalara rüşvet karşılığı iskan vermek, Ceyhan Belediyespor'a usulsüz bağış yapılmasını sağlamak' suçlamaları yöneltildiği öğrenildi. Emniyetteki sorgularında suçlamaları kabul etmediği öğrenilen şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Şüphelilerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.


Ceyhan Belediyesi'ne 'rüşvet' operasyonunda gözaltındaki 23 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildi
Ceyhan Belediyesi'ne 'rüşvet' operasyonunda gözaltındaki 23 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildi
Ceyhan Belediyesi'ne 'rüşvet' operasyonunda gözaltındaki 23 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildi
Ceyhan Belediyesi'ne 'rüşvet' operasyonunda gözaltındaki 23 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildi
Ceyhan Belediyesi'ne 'rüşvet' operasyonunda gözaltındaki 23 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildi
Ceyhan Belediyesi'ne 'rüşvet' operasyonunda gözaltındaki 23 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildi
Ceyhan Belediyesi'ne 'rüşvet' operasyonunda gözaltındaki 23 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildi
Ceyhan Belediyesi'ne 'rüşvet' operasyonunda gözaltındaki 23 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildi
Ceyhan Belediyesi'ne 'rüşvet' operasyonunda gözaltındaki 23 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildi
Ceyhan Belediyesi'ne 'rüşvet' operasyonunda gözaltındaki 23 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR

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