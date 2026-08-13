Yurt Genelinde Sağanak ve Fırtına Uyarısı

Ülke genelinde kuzey kesimleri ile Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, Osmaniye, Kırıkkale, Ankara'nın kuzey ve doğusu, Yozgat ve Çankırı çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sinop, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları Kuzey kesimlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege'de kuvvetli ve yer yer fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 32

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

İzmir: Az bulutlu ve açık 38

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34

Adana: Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 36

Antalya: Parçalı bulutlu 40

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 29

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40

Kaynak: İhlas Haber Ajansı