Yurtta hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, ülke genelinde kuzey kesimler ve Akdeniz'de parçalı bulutlu hava hakim olacak. Marmara'nın doğusu, Toroslar, Karadeniz'in büyük bölümü ile bazı illerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kastamonu, Karabük ve Sinop'un batısında yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı Batı Karadeniz'de 2-6 derece azalacak, diğer bölgelerde önemli değişiklik olmayacak. Rüzgar Güney Ege kıyılarında kuvvetli esecek.
Ülke genelinde kuzey kesimleri ile Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz (Bayburt çevreleri ve Trabzon'un kıyı kesimleri hariç) ile Kırklareli, Çankırı ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kastamonu, Karabük ve Sinop'un batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının Batı Karadeniz'de 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 30
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 34
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Adana: Parçalı ve az bulutlu 35
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 35
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 31
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40 - İSTANBUL