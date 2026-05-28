Haberler

Yurtta hava durumu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, yurdun büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların özellikle Trakya, İç Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz iç kesimleri, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Niğde ve Kayseri'nin doğusunda kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre; yurdun parçalı ve çok bulutlu, (Çanakkale hariç) Marmara, (İzmir Hariç) Ege, (Antalya merkez hariç) Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçmesi bekleniyor. Yağışların öğle saatlerinde Trakya, İç Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevreleri ile Niğde ve Kayseri'nin doğu kesimlerinde, akşam saatlerinde Sakarya ve Düzce çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, doğu kesimlerde güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

İzmir: Parçalı, yer yer çok bulutlu 30

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde batı ve iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 30 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
AK Parti ve CHP 3 bayram sonra ilk kez bayramlaşıyor

AK Parti ve CHP arasında 3 bayram sonra ilk ziyaret
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'de makam aracı krizi! Özel'den 'Kılıçdaroğlu döneminde Aziz İhsan Aktaş'tan alındı' iddiası

Özel'in Aziz İhsan Aktaş iddiası, Kılıçdaroğlu'nun başını ağrıtacak
''Para var huzur var'' dedirten görüntü! Helikopterden inen isme bakın

''Para var huzur var'' dedirten an! Helikopterden inen isme bakın
TOMA'nın üstüne çıkıp zarar veren saldırgan tutuklandı

İzmir'deki olaylara damga vuran isimdi! En çok mesleği şaşırttı
Galatasaray'da hiç umulmadık kriz: Sözleşmeyi imzalamıyor

Galatasaray'da hiç umulmadık kriz: Sözleşmeyi imzalamıyor
17 yıllık evliliğini bitirmişti! Yeni erkek arkadaşıyla sahilde aşk tazeledi

17 yıllık evliliğini bitirmişti! Yeni erkek arkadaşıyla aşk tazeledi
Düzce'de cinayet çözüldü: Şüpheli suçunu itiraf etti

Katili operasyonla yakalandı! Kan donduran cinayeti bu yüzden işlemiş
Ahmet Nur Çebi, Türk futbolunun efsane kulübünü satın alıyor

Türk futbolunun efsane kulübünü satın alıyor