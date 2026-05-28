Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre; yurdun parçalı ve çok bulutlu, (Çanakkale hariç) Marmara, (İzmir Hariç) Ege, (Antalya merkez hariç) Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçmesi bekleniyor. Yağışların öğle saatlerinde Trakya, İç Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevreleri ile Niğde ve Kayseri'nin doğu kesimlerinde, akşam saatlerinde Sakarya ve Düzce çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, doğu kesimlerde güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

İzmir: Parçalı, yer yer çok bulutlu 30

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde batı ve iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 30 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı