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Yurtta hava durumu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Trakya, Batı Akdeniz iç kesimleri, Doğu Akdeniz Toroslar, Batı ve Doğu Karadeniz iç kesimleri ile bazı illerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmazken, rüzgar kuzey yönlerden hafif esecek.

Ülke genelinde parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Karaman, Çankırı, Muş çevreleri, Van ve Bitlis'in kuzeyi ile Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 30

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 28

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 35

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 32

Adana: Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Antalya: Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 26

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 24

Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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