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Yurtta hava durumu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Marmara (İstanbul hariç), Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ve doğu illerinin bazı kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik öngörülmezken, rüzgarın kuzey ve doğu yönlerden hafif esmesi tahmin ediliyor.

Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu, Marmara (İstanbul hariç), Ege (Muğla hariç), Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu (Karaman hariç), Batı Karadeniz (Zonguldak ve Bartın hariç), Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kahramanmaraş, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu 29

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu 25

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu 25

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu 23

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu 34 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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