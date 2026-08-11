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Samsun'da Rekor Yağış: Çarşamba 103,7 mm ile Zirvede

Samsun'da Rekor Yağış: Çarşamba 103,7 mm ile Zirvede
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 11 Ağustos tarihli son ölçüm verilerine göre, Türkiye genelinde en yüksek yağış miktarları kaydedildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 11 Ağustos tarihli son ölçüm verilerine göre, Türkiye genelinde en yüksek yağış miktarları kaydedildi. Yağış sıralamasında Karadeniz Bölgesi başı çekerken, Samsun rekor yağış oranıyla listenin ilk sırasında yer aldı.

Samsun genelinde etkili olan sağanak yağışlar, özellikle Çarşamba ilçesinde metrekareye düşen yüksek yağış miktarıyla dikkat çekti. Çarşamba merkezde 103,7 mm yağış kaydedilirken, Çakmak Barajı bölgesinde bu miktar 69,6 mm olarak ölçüldü.

En çok yağış alan ilk 10 bölge

Meteoroloji verilerine göre günün en çok yağış alan istasyonları ve düşen yağış miktarları (mm) şu şekilde sıralandı:

Samsun, Çarşamba (Merkez) 103,7 mm. Samsun-Çarşamba (Çakmak Barajı) 69,6 mm. Artvin-Hopa (Çavuşlu köyü) 46,8 mm. Samsun 19 Mayıs 41,4 mm. Samsun-Çarşamba (Samsun Çarşamba Havalimanı) 40,4 mm. Samsun-Çarşamba (Eğridere köyü) 25,7 mm.

Özellikle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde yerel olarak devam eden kuvvetli yağışlara karşı vatandaşların; sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olmaları gerektiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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