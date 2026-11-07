Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Van-Bahçesaray yolunda Karabet'te ilk kar sürücüleri yolda bıraktı, pappat yolu aştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Van-Bahçesaray yolunda Karabet'te ilk kar sürücüleri yolda bıraktı, pappat yolu aştı Haber Videosunu İzle
Van-Bahçesaray yolunda Karabet'te ilk kar sürücüleri yolda bıraktı, pappat yolu aştı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van-Bahçesaray yolundaki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde mevsimin ilk kar yağışı etkili oldu. Kış ekipmanı bulunmayan çok sayıda sürücü yolda kalırken, halk arasında 'pappat' denilen motorlu yük taşıma aracı karla kaplı yolda zorlanmadan ilerledi.

Van-Bahçesaray kara yolu üzerinde bulunan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde etkili olan yoğun kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı. Mevsimin ilk kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler araçlarıyla yolda kalırken, halk arasında "pappat" olarak tabir edilen araç ise karlı ve zorlu yolu rahatlıkla aşarak dikkat çekti.

Van'da bastıran beklenmedik kar yağışı, karayollarında hareketli ve zorlu anlara sahne oldu. Kış şartlarına hazırlıksız yakalanan birçok sürücü yollarda mahsur kalırken, bölgenin zorlu coğrafyasına meydan okuyan halk arasında "papat" olarak bilinen motorlu yük taşıma aracı yine adından söz ettirdi.

"3 bin rakımda zorlu sınav"

Meteorolojinin uyarılarının ardından yüksek kesimlerde etkisini artıran kar yağışı, Van ile Bahçesaray arasındaki ulaşımı sağlayan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'ni kısa sürede beyaza bürüdü. Lastiklerinde kış ekipmanı bulunmayan çok sayıda araç, rampalarda ve keskin virajlarda kayarak yolda kaldı. Sürücüler zor anlar yaşarken, bölgenin zorlu coğrafyası ve sert kış şartlarıyla bilinen Karabet Geçidi'nde, "pappat" olarak bilinen aracın karla kaplı yolda zorlanmadan ilerlemesi ise görenlerin ilgisini çekti. Diğer araçların geçmekte güçlük çektiği güzergahta pappatın rahat hareket etmesi, ortaya ilginç görüntüler çıkardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 26 sitede yayınlandı.
Emre Belözoğlu Samandıra için düğmeye bastı

Bu görüntüler tarih oluyor!

Emre Belözoğlu'ndan Arda Turan'a övgü dolu sözler! Tarihi maç öncesi konuştu

Tarihi maç öncesi konuştu: Varımızla yoğumuzla çalışacağız
Emeklilere zamda sürpriz formül! Herkesi ilgilendiriyor, tarih verildi

Emeklilere zamda sürpriz formül! Herkesi ilgilendiriyor, tarih verildi
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bursasporlu Bayramov'dan inanılmaz hata! Kendi kalesine jeneriklik gol

Hayatının golünü attı! Ama sevinemedi

Osimhen'in sakatlığı sonrası o görüntüler ortaya çıktı! Taraftarlar tepkili

Yorumu Galatasaray taraftarına bırakıyoruz
Ela Rümeysa Cebeci, Mehmet Akif Ersoy iddialarını yalanladı

Cebeci sessizliğini bozdu! Mehmet Akif Ersoy'a ilişkin olay sözler
8 kişiyi öldüren zanlının kan donduran hareketi! Cesetleri yan yana dizmiş14

8 kişiyi öldüren zanlının kan donduran hareketi! Cesetleri...
Bakan Işıkhan müjdeyi verdi! Cep harçlığı yüzde 50 artacak

Bakan Işıkhan müjdeyi verdi! Ödemeler yüzde 50 artacak
Volkan Demirel 'Biliyorum' diyerek Emre Belözoğlu'nun ilk hamlesini açıkladı

"Biliyorum" diyerek Emre Belözoğlu'nun ilk hamlesini açıkladı
Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti

Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti