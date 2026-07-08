Kastamonu Valisi'nden yangın uyarısı: Bu hainliktir

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, yaz sezonunda 30'dan fazla yangın çıktığını belirterek, doğaya cam şişe ve benzeri ürünler, sigara izmariti atılmaması gerektiğini hatırlatarak, "Bence bunu izah edecek tek kelime var, bu hainliktir, başka bir şey değil" dedi.

Kastamonu'da, 2027-2031 İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) kapsamında yürütülecek çalışmaların ele alındığı bilgilendirme toplantısı, Vali Meftun Dallı başkanlığında gerçekleştirildi. İl merkezinde görev yapan kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerinin katılımıyla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen programda yürütülecek çalışmalar ele alındı.

"Hazırlıklı olmamız, rehavete kapılmamamız gerekiyor"

Toplantıda konuşan Vali Dallı, Kastamonu'nun birçok afet riskiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekerek, "İlimiz kaya düşmeleri başta olmak üzere birçok doğal afet tehdidi altında bulunuyor. Rehavete kapılmadan her an hazırlıklı olmalı, kurumlarımızı ve personelimizi afetlere karşı en iyi şekilde hazırlamalıyız. Bu konuya hiçbir şekilde baştan savma yaklaşılmasını istemiyoruz. Yeni İRAP hazırlama süreci, biraz daha üzerinde çalışmayı ve ilgilenmeyi gerektiriyor. Kurum yöneticilerimizin özellikle vakit ayırıp bu konunun üzerinden geçmesini rica ediyorum. Kastamonu, hepinizin bildiği gibi, bir kısmınızın da bizzat yaşadığı üzere afetlere oldukça açık bir bölge. Son yıllarda çok ciddi felaketler yaşadı. Heyelanlar hiç eksik olmuyor, kaya düşmeleri yaşanıyor. Özellikle Tosya ve İhsangazi ilçelerimiz Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunduğu için tarihte de ciddi depremler yaşanmış. Hala deprem kuşağındayız. Dolayısıyla il olarak ciddi şekilde hazırlıklı olmamız, rehavete kapılmamamız gerekiyor" dedi.

"Bence bunu izah edecek tek kelime var; bu hainliktir"

Yaz mevsimiyle birlikte çıkan örtü yangınlarına dikkat çeken Vali Dallı, "Yangınları, büyümeden, çok küçük alanlardayken söndürüyoruz. Ziraat yangınlarıyla yangın sayımız 30'u geçti. İki önemli orman yangımız var. Birisi Araç'ta, diğeri Tosya'da. İki yangından birinde soda şişesi kırıkları, diğerinde de cam bardak kırıkları vardı. Tabii pikniğe gidenler mi bıraktı, oradan geçen birisi mi attı bilemiyoruz. Bu bölge ana yollara yakın bir yer değil. Dolayısıyla diğerlerini bilmiyorum ama bu iki yangının çıkış sebebi ciddi şekilde insan kaynaklı. Ben şuna inanamıyorum, bütün bu yaşadıklarımızdan sonra, ülke olarak hala araçtan sigara izmariti atabilmeyi, yol kenarına veya ormanlık alana güneş ışınlarıyla büyüteç etkisi oluşturup yangına sebebiyet verecek cam şişe, bardak ve benzeri malzemeleri bırakabilmeyi ya da piknik yaptıktan sonra bu tür şeyleri orada bırakabilmeyi anlayamıyorum. Bence bunu izah edecek tek kelime var, bu hainliktir, başka bir şey değil. Bunu çok açık ve net olarak söylüyorum. Lütfen her birimiz çevremizi, ailemizi ve arkadaşlarımızı bu konularda uyaralım. Artık hiç kimsenin bu ülkede bunu yapmaması lazım. Bir insanın kalbinde bu ülkeye, bu vatana, yeşil vatana, yani ormana azıcık bir saygısı, sevgisi ve muhabbeti varsa bunlara kesinlikle müsaade etmemesi ve kendisinin de yapmaması gerekir. Kıymetli hemşehrilerimize özellikle istirhamda bulunuyorum. Lütfen dikkat edelim. Pikniği zaten yaz boyunca ormanlarda yasaklıyoruz. Ama bir şekilde oralardan geçtiğinizde ya da bulunduğunuzda bu konulara çok dikkat edin" diye konuştu.

"Sistem dijital ortamda yürütülürse daha faydalı olur"

Toplantıda konuşan Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Küçük ise, "Yükseköğretim Kurulu ile AFAD arasında yapılan iş birliği protokolü kapsamında Türkiye'deki bütün üniversitelere bu noktada bir talimat gönderildi. Çalışmaların yapılması hususunda biz de Kastamonu özelinde bu noktada acil olarak birlikte çalışmamızı başlattık. Bu çalışma da inşallah bu plan sürecinin bir altyapısını teşkil edecek. Biz bunu yapmaya hazırız. Öneri olarak şunu ifade etmek istedim. Çağımız dijitalleşme çağı. Bu Kastamonu AFAD Yönetim Sistemi tarzında bir yazılım geliştirebilirsek, bu yazılımda belirtilen stratejik planın amaçları, hedefleri, eylemleri, göstergeleri, sorumluları ve sürecin takip edildiği canlı bir sistem oluşturabiliriz. Bunu bir yazılıma dökersek ve sorumlu birimlere kullanıcı yetkisi verdiğimizde, bütün bu sorumlu birimler sürecin anlık olarak nasıl yürütüldüğünü, izleme süreçleri boyunca hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını çok rahatlıkla görebilecek. Bir sonraki dönemde de elimizde hazır bir yazılım olacak. Sadece statik olarak kağıt üzerinde kalan değil, belli dönemlerde bir araya gelip hatırladığımız ya da bir kısmını hatırlayamadığımız bir süreç de olmayacak" şekline konuştu.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Dr. Suat Tüfekci ise ilk İRAP döneminin 2021-2026 yıllarını kapsadığını, ikinci dönem olan 2027-2031 İRAP hazırlık çalışmalarının İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda resmen başladığını söyledi. Teknik düzeyde görev yapan personelin de önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek toplantılarla sürece dahil edileceğini belirten Tüfekci, Kastamonu'nun 9'dan fazla afet türünü yaşayan illerden biri olduğunu hatırlatarak, afet gerçekleşmeden önce alınacak risk azaltıcı önlemlerin can ve mal kayıplarının önlenmesinde büyük rol oynayacağını ifade etti. Daha önceki çalışmalarda 211'den fazla eylemin hayata geçirildiğini söyleyen Tüfekci, "Ancak burada önemli olan, çalışmaların ve eylemlerin sayısı değil; gerçekten uygulanabilir olması ve fayda sağlamasıdır. Bizim için önemli olan, uygulanabilecek eylemleri belirlemektir. Tüm kurumlarımızdan beklentimiz, burada, bu masada kararlı bir şekilde yer almaları, riskleri birlikte görmeleri ve bu riskleri bertaraf edecek tedbirleri yine birlikte ortaya koymalarıdır. Bu konuda tüm kurumlarımızın ilerleyen süreçte üzerlerine düşeni yapacaklarına inanıyoruz. İnşallah güzel bir çalışma sonucunda ilimiz için riski en üst düzeyde bertaraf edecek ve riskleri birlikte yönetebileceğimiz bir sistemi ortaya koymayı arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Toplantıda, afet risklerinin azaltılmasına yönelik planlama süreci, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi ile izlenecek yol haritası hakkında katılımcılara bilgilendirme sunumu yapıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı