Pınarbaşı'nda 100 Günde 300 Deprem: Uzman İsim Suçu Sarız Fayı'na Atanları Yalanladı

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde son 100 günde yaklaşık 300 deprem meydana geldi. Jeoloji Mühendisi Adnan Evseni depremlerin iddia edildiği gibi Sarız Fayı üzerinde gerçekleşmediğini belirterek, sarsıntıların Deliler Fayı'na bitişik noktada, Aşağı Borandere ile Yukarı Borandere arasındaki bölgede bulunan ve henüz adı konulmayan bir faydan kaynaklandığını söyledi.

Pınarbaşı ilçesinin Yassıpınar köyü ile Büyük Borandere ve Küçük Borandere arasındaki bölgede meydana gelen depremlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Jeoloji Mühendisi Adnan Evsen, son 100 günlük süreçte bölgede yaklaşık 300 deprem yaşandığını ifade etti. Bölgenin Türkiye Diri Fay Haritası'nda incelendiğinde herhangi bir fay hattının görülmediğini kaydeden Evsen, bunun bölgede fay bulunmadığı anlamına gelmediğini belirtti. Evsen, "Geçtiğimiz 100 gün içerisinde yaklaşık 300 deprem yaşadık. Depremi yaşadığımız lokasyon, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinin Yassıpınar köyü, Büyük Borandere, Küçük Borandere arasında olan alanda gerçekleşiyor. Türkiye Diri Fay Haritası'na baktığımızda bu bölgede bir fayın olmadığını görüyoruz. Ancak fayın olmadığını görmek burada fay hattının olmadığı anlamına gelmiyor. Deprem olduğuna göre burada üstü örtülü de olsa bir fayın olabileceğini düşünüyoruz" dedi.

"5 kilometrelik fayın 5,5 büyüklüğüne kadar deprem üretmesi mümkün"

Yaptıkları değerlendirmelerde bölgede kuzeybatı-güneydoğu yönünde uzanan yaklaşık 5 kilometre uzunluğunda bir fay bulunduğunun düşünüldüğünü aktaran Evsen, fayın üretebileceği depremlerin büyüklüğünün de sınırlı olacağını söyledi. Evsen, "Fayın uzunluğu yaklaşık hesaplarımıza göre 5 kilometre, kuzeybatı-güneydoğu konumunda. Bu 5 kilometre uzunluğundaki fayın yaklaşık 5, 5.5 büyüklüğünde deprem üretebileceği kanaati hasıl olmakta. Daha büyük depremlere sebebiyet verebileceğini düşünmüyorum, çünkü fay kısa bir fay" ifadelerini kullandı. Sosyal medya ve bazı haberlerde depremlerin Sarız Fayı üzerinde meydana geldiğine yönelik değerlendirmeler yapıldığını belirten Evsen, kendi incelemelerinde bunun doğru olmadığını söyledi. Evsen, "Bahse konu faylar Deliler Fayı'na bitişik durumda, Malakköy Fayı'na 22 kilometre, Sarız Fayı'na 45 kilometre mesafede yer almaktadır. Sosyal medya ve bazı haberlerde depremin Sarız Fayı üzerinde gerçekleştiği yönünde açıklamalar var. Yaptığımız incelemelere göre deprem Sarız Fayı üzerinde değil, Deliler Fayı'nın bitişik noktasında olan Aşağı Borandere ile Yukarı Borandere arasında kalan kısımda meydana geliyor" diye konuştu. Söz konusu fayın Pınarbaşı'na yaklaşık 50 kilometre, Altınyayla'ya 20 kilometre, Gemerek'e 40 kilometre ve Şarkışla'ya 20 kilometre mesafede bulunduğunu ifade eden Evsen, fayın geçmişte deprem üretip üretmediğinin ise bilinmediğini kaydetti.

"Deliler ve Sarız faylarının hareketlenmesini beklemiyoruz"

Henüz adı konulmayan fayın Deliler Fayı'na neredeyse bitişik durumda olduğunu ancak kısa uzunluktaki bu fayın Deliler Fayı'nı harekete geçirmesinin söz konusu olmadığını belirten Evsen, Sarız Fayı açısından da benzer bir durumun bulunduğunu dile getirdi. Evsen, "Mevcut adı konulmayan fayın Deliler Fayı'na olan mesafesi hemen hemen sıfır, neredeyse bitişik durumda. Sarız Fayı'nda ise hemen hemen 45 kilometre mesafede. Bu fayın geçmiş deprem kayıtları bilinmiyor, fayın uzunluğu net olarak bilinmiyor. Üretmiş olduğu depremlerden hareketle fayın konumunu ortaya koyabiliyoruz. Dolayısıyla 5 kilometre uzunluğundaki bir fayın Deliler Fayı'nı harekete geçirmesi söz konusu değildir. Sarız Fayı da 45 kilometre mesafede olduğundan dolayı orayla da bir bağlantısı olmadığından orada da hareketlenme oluşturabileceği konusunda kanaatimiz yok. Ne Deliler Fayı ne de Sarız Fayı bu depremlerden etkilenecek durumda değil" dedi.

"Korkmaya, endişe etmeye gerek yok"

Bölgedeki fayın detaylı şekilde incelenmesi gerektiğini vurgulayan Evsen, Maden Teknik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün (MTA) fay üzerinde çalışma yaparak fayın özelliklerini ortaya çıkarması gerektiğini söyledi. Evsen, "Burada MTA'ya düşen görevlerden bir tanesi de fayı çalışarak ortaya çıkarılması. Geçmiş yıllarda deprem üretip üretmediği bilinmemekte. Fayın uzunluğu net olarak bilinmiyor. Daha büyük depremlere sebebiyet verebileceğini düşünmüyorum. Çünkü fay kısa bir fay" ifadelerini kullandı. Deprem hareketliliğinin daha büyük depremlere neden olup olmayacağı konusunda da değerlendirmede bulunan Evsen, mevcut veriler doğrultusunda böyle bir beklentisinin olmadığını ifade ederek, "Korkmaya, endişe etmeye gerek yok. Bu fay, daha büyük depremler oluşturabilecek potansiyele sahip bir fay değil" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı