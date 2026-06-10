Haberler

Tunceli'de öğretmenlere ve MEB AKUB ekiplerine orman yangınları eğitimi

Tunceli'de öğretmenlere ve MEB AKUB ekiplerine orman yangınları eğitimi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tunceli'de MEB AKUB ekipleri ve öğretmenlere yönelik orman yangınları eğitimi semineri düzenlendi. Eğitimde yangın önleme ve erken müdahale konuları ele alındı.

Tunceli'de öğretmenlere ve MEB AKUB ekiplerine yönelik orman yangınları eğitimi semineri düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü arasında imzalanan "Köklerden Geleceğe Nefes" iş birliği protokolü kapsamında Tunceli'de anlamlı bir eğitim düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sivil Savunma Birimi ve Tunceli Orman İşletme Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen seminere, MEB AKUB (Arama ve Kurtarma Birimi) ekipleri ile okullarda görev yapan öğretmenler katıldı. Orman İşletme Müdür Yardımcısı Zafer Demir tarafından verilen "Orman Yangınları Eğitimi" konulu seminerde; orman yangınlarının önlenmesi, erken müdahalenin önemi ve afet anında yapılması gerekenler detaylı bir şekilde ele alındı. Eğitime katılan öğretmenlerin, edindikleri bilgileri okullarında öğrencileriyle paylaşarak toplumsal bilincin artırılmasına katkı sağlaması hedefleniyor. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Netanyahu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye hakkında küstah sözler

'Gazze Kasabı'ndan Erdoğan ve Türkiye hakkında küstah sözler
ABD enflasyon verileri açıklandı! İşte yatırımcısını üzen altının ilk tepkisi

Beklenen veriler açıklandı! İşte yatırımcıyı üzen altının ilk tepkisi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mertens'ten Galatasaray'a beklenmedik cevap

Galatasaraylıları bu kez bayağı üzdü
Dervişoğlu: 'Öcalan'a özgürlük mitingleri yapacaklarmış, ben de Tandoğan Meydanı'na çıkacağım

"Onlar miting yapıyorsa ben de Tandoğan'a çıkacağım"
Eski Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’a 60 yılı aşan hapis cezası

Eski Belediye Başkanına 60 yılı aşan hapis cezası
Irmak öğretmen, görev yaptığı sınıfını resmen baştan yaratmış

Irmak öğretmenden kahreden görüntüler! Sınıfını çiçek gibi yapmış
Kaldırım taşıyla cinayet davasında tahliye kararı

Kaldırım taşıyla cinayet davasında aileyi yıkan karar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan parti grubunu ayağa kaldıran İsrail sözleri

Erdoğan'dan parti grubunu ayağa kaldıran İsrail sözleri
A Milli Takım'da neler oluyor? Kerem çıldırdı

A Milli Takım'da neler oluyor?