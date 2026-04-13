Ters laleyi koparmanın cezası 700 bin lira: Yılda sadece 20 gün yaşıyor

Erzincan’da bulunan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü bünyesindeki Türkiye’nin tek ters lale koleksiyon bahçesinde, nesli tehlike altındaki ters laleler çiçek açtı. Yalnızca yaklaşık 20 gün canlı kalabilen bu özel bitkiler, görsel şölen sunuyor.

TÜRKİYE’NİN TEK KOLEKSİYON BAHÇESİ

Enstitüde, Türkiye’nin farklı bölgelerinden getirilen 34 ve yurt dışından temin edilen 4 olmak üzere toplam 38 ters lale türü bulunuyor. Koleksiyon bahçesinde bu türlere ait 82 popülasyon korunarak biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliği sağlanıyor.

ISLAH ÇALIŞMALARI YILLARDIR SÜRÜYOR

Ziraat Mühendisi Meral Aslay, ters lalelerde kültüre alma ve ıslah çalışmalarının 2006 yılından bu yana devam ettiğini belirtti. Bir melez tür elde etmenin 4 ila 7 yıl sürdüğünü ifade eden Aslay, bugüne kadar 27 melez çeşit adayı geliştirildiğini aktardı.

ENDEMİK TÜRLER KORUMA ALTINDA

Ters lalelerin büyük bölümünün endemik olduğuna dikkat çeken Aslay, bu türlerin korunmasının büyük önem taşıdığını vurguladı. Türkiye’de gen kaynaklarının korunması amacıyla oluşturulan bu bahçe, bilimsel çalışmalar açısından da kritik rol oynuyor.

KOPARANA AĞIR CEZA

Yetkililer, ters lalelerin doğadan izinsiz toplanmasının ve yurt dışına çıkarılmasının yasak olduğunu hatırlattı. Bu türlere zarar verenlere 2026 yılı itibarıyla 700 bin lira idari para cezası uygulanıyor.

ZİYARETÇİ AKINI BAŞLADI

Her yıl kısa süreli çiçeklenme döneminde açan ters laleler, bu yıl da doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Güzelliğiyle öne çıkan çiçekler, ziyaretçilere eşsiz bir manzara sunuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı