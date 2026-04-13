Ters laleyi koparmanın cezası 700 bin lira: Yılda sadece 20 gün yaşıyor

Erzincan’daki Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü’nde bulunan Türkiye’nin tek ters lale koleksiyon bahçesinde nesli tehlike altındaki ters laleler çiçek açtı. Yalnızca yaklaşık 20 gün yaşayan bu endemik türler, yoğun ilgi görüyor. 38 tür ve 82 popülasyonun korunduğu bahçede ıslah çalışmaları sürerken, ters laleleri koparanlara 2026 yılı itibarıyla 700 bin lira idari para cezası uygulanıyor.

  • Ters lalelerin doğadan izinsiz toplanmasına 2026 yılı itibarıyla 700 bin lira idari para cezası uygulanıyor.
  • Erzincan'daki Türkiye'nin tek ters lale koleksiyon bahçesinde 38 ters lale türü ve 82 popülasyon bulunuyor.
  • Ters laleler yılda yaklaşık 20 gün canlı kalıyor ve bu dönemde çiçek açıyor.

Erzincan’da bulunan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü bünyesindeki Türkiye’nin tek ters lale koleksiyon bahçesinde, nesli tehlike altındaki ters laleler çiçek açtı. Yalnızca yaklaşık 20 gün canlı kalabilen bu özel bitkiler, görsel şölen sunuyor.

TÜRKİYE’NİN TEK KOLEKSİYON BAHÇESİ

Enstitüde, Türkiye’nin farklı bölgelerinden getirilen 34 ve yurt dışından temin edilen 4 olmak üzere toplam 38 ters lale türü bulunuyor. Koleksiyon bahçesinde bu türlere ait 82 popülasyon korunarak biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliği sağlanıyor.

ISLAH ÇALIŞMALARI YILLARDIR SÜRÜYOR

Ziraat Mühendisi Meral Aslay, ters lalelerde kültüre alma ve ıslah çalışmalarının 2006 yılından bu yana devam ettiğini belirtti. Bir melez tür elde etmenin 4 ila 7 yıl sürdüğünü ifade eden Aslay, bugüne kadar 27 melez çeşit adayı geliştirildiğini aktardı.

ENDEMİK TÜRLER KORUMA ALTINDA

Ters lalelerin büyük bölümünün endemik olduğuna dikkat çeken Aslay, bu türlerin korunmasının büyük önem taşıdığını vurguladı. Türkiye’de gen kaynaklarının korunması amacıyla oluşturulan bu bahçe, bilimsel çalışmalar açısından da kritik rol oynuyor.

KOPARANA AĞIR CEZA

Yetkililer, ters lalelerin doğadan izinsiz toplanmasının ve yurt dışına çıkarılmasının yasak olduğunu hatırlattı. Bu türlere zarar verenlere 2026 yılı itibarıyla 700 bin lira idari para cezası uygulanıyor.

ZİYARETÇİ AKINI BAŞLADI

Her yıl kısa süreli çiçeklenme döneminde açan ters laleler, bu yıl da doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Güzelliğiyle öne çıkan çiçekler, ziyaretçilere eşsiz bir manzara sunuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Antalya Demre'de korkutan deprem

Antalya'da korkutan deprem
Trump'ın abluka kararı petrol fiyatlarını uçurdu

Korkulan oldu! Trump'ın hamlesi piyasalarda deprem etkisi yarattı
ABD'ye İran'dan rest! Beyaz Saray etrafında istasyonları paylaştı

İran'dan ABD'ye abluka resti! Beyaz Saray'ın çevresini paylaştılar
İnfial yaratan İsrail iddiası! Cumhurbaşkanlığından açıklama var

İnfial yaratan İsrail iddiası! Cumhurbaşkanlığından açıklama var
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Aynasız Delikanli:

Ne 700 bini en az bir milyon ceza olmalı..

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11 yaşındaki çocuğa 1 yıl boyunca dehşeti yaşatan şüpheli için tepki çeken karar

11 yaşındaki çocuğa dehşeti yaşatan şüpheli için tepki çeken karar
Serdar Dursun'dan ''Şampiyon kim olur?'' sorusuna bomba cevap

''Şampiyon kim olur?'' sorusuna verdiği cevap bomba
ABD ordusundan operasyon! Çok sayıda ölü var

ABD'den operasyon! Çok sayıda ölü var
Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırıda 18 kişi hayatını kaybetti

Motosikletli grup köyü taradı: 18 ölü
11 yaşındaki çocuğa 1 yıl boyunca dehşeti yaşatan şüpheli için tepki çeken karar

11 yaşındaki çocuğa dehşeti yaşatan şüpheli için tepki çeken karar
Galatasaray'ın yıldız ismi maçın bitiminin hemen ardından stattan tek başına ayrıldı

Alelacele eşyalarını toplayıp stattan ayrıldı! Taraftardan büyük tepki
WhatsApp'a rakip geliyor! XChat'in resmi çıkış tarihi duyuruldu

WhatsApp'a dişli bir rakip geliyor