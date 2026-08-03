Tekirdağ’da çevreyi kirleten işletmelere 4,8 milyon TL ceza

Tekirdağ'da su kaynaklarının korunmasına yönelik gerçekleştirilen çevre denetimlerinde, çevre mevzuatına aykırı faaliyet yürüttüğü belirlenen 4 işletmeye toplam 4 milyon 824 bin 987 TL idari para cezası kesildi.

Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, il genelinde su kirliliğinin önlenmesi amacıyla denetimlerini sürdürdü. Yapılan kontrollerde çevre mevzuatına aykırı uygulamalarda bulunduğu tespit edilen 4 işletme hakkında idari işlem uygulanırken, toplam 4 milyon 824 bin 987 TL para cezası verildi.

Denetimler sırasında işletmelere çevre mevzuatına uyulması konusunda bilgilendirme ve uyarılarda da bulunuldu.

İl Müdürlüğü yetkilileri, çevrenin ve su kaynaklarının korunması amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirterek, çevreyi kirleten faaliyetlere karşı gerekli idari yaptırımların uygulanacağını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı