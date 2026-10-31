Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Tekirdağ Çorlu'da 16 dereceyi gören vatandaşlar park ve oyun alanlarına akın etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ Çorlu'da 16 dereceyi gören vatandaşlar park ve oyun alanlarına akın etti Haber Videosunu İzle
Tekirdağ Çorlu'da 16 dereceyi gören vatandaşlar park ve oyun alanlarına akın etti
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sonbaharın son günlerinde sıcaklık 16 dereceye çıkınca güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar park ve oyun alanlarına akın etti. Aileler çocuklarıyla oyun alanlarında vakit geçirirken bazı vatandaşlar da kuşlara yem serpti.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sonbaharın son günlerinde termometreler 16 dereceyi gösterirken, güneşli ve ılık havayı fırsat bilen vatandaşlar park ve oyun alanlarına akın etti. Aileler çocuklarıyla vakit geçirirken, ortaya renkli görüntüler çıktı.

Türkiye'nin doğu ve güneydoğu kesimlerinde kar ve sağanak yağışlar etkili olurken, Çorlu'da adeta bahardan kalma bir gün yaşandı. Hava sıcaklığının 16 dereceye kadar yükselmesini fırsat bilen aileler, çocuklarıyla birlikte parklara gitti. Kimi vatandaşlar çocuklarıyla oyun alanlarında vakit geçirirken, kimileri de kuşlara yem serperek onların karınlarını doyurdu.

"Doğuda kar var, Çorlu'da yaz gibi bir hava var"

Bitlis'ten Çorlu'ya gelen Veysi Kaya, memleketindeki hava şartları ile Çorlu'yu kıyaslayarak, "Bugün hava çok güzel, maşallah yaz gibi bir hava var. Biz de şu an öğle namazı kılmak için bekliyoruz. Doğu illerinde şu an yağmur ve kar yağışları var. Ben her zaman memleketimi arayıp soruyorum; şu an orada yağmur var, yüksek kesimlerine ise kar yağışı düşmüş" dedi.

Esnaftan ve vatandaşlardan "bahar" vurgusu

Heykel Meydanı'nda tezgah açarak satış yapan esnaf İlknur Çolak ise güneşli havanın kendileri için bir fırsat olduğunu belirterek, "Bugün Çorlu'da hava çok güzel, çıktık standımızı açtık. Havanın sıcak olması bizim için büyük bir fırsat" diye konuştu.

Cebinden telefonunu çıkararak ekranındaki termometre uygulamasına bakan Abdullah İnanç isimli vatandaş da Çorlu'daki sıcaklığa dikkat çekerek, "Çorlu'da bahardan kalma bir gün yaşanıyor. Fakat doğuda ise şu an kar ve yağmur var" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 57 sitede yayınlandı.
Polonya'daki Anayasa Mahkemesi krizinin nedeni ne? İşte 11 yıllık kavganın perde arkası

Polonya’yı kaosa sürükleyen süreç! İşte yargı krizinin perde arkası
Fenerbahçe taraftarını illallah ettiren golcüye 2 talip birden

Fenerbahçe taraftarını illallah ettiren isme 2 talip birden
ABD'den Ukrayna'ya 500 Patriot füzesi satışına onay! Zelenski'den kritik uyarı

Ukrayna'nın beklediği karar çıktı! Zelenski sevinemedi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi bütün Türkiye tanıyor

Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi bütün Türkiye tanıyor
Milyonlarca taraftar bekliyor! İşte Aziz Yıldırım'ın gönlünde yatan 2 yerli hoca

Milyonlar bekliyor! İşte Aziz Yıldırım'ın gönlünde yatan 2 hoca
Destici'den Alparslan Türkeş hakkında dikkat çeken anılar: 70'li yaşlarında 8 kat merdiveni yürüyerek çıkıyordu

Destici, Alparslan Türkeş'le ilgili anılarını ilk kez anlattı
Bakü'de ilk FIFA U-15 Dünya Kupası İspanya'nın! Aliyev ödül törenine katıldı

Aliyev, ilk kez düzenlenen FIFA U-15 Dünya Kupası'nı izledi
Toprağa gömülü yoğurt kabını açtı! Gördüklerine inanamadı

Toprağa gömülü yoğurt kabını açtı! Gördüklerine inanamadı
Çağlar Söyüncü siftah yaptı! Çorum FK Erzurumspor'u deplasmanda devirdi

Çağlar gol attı! Fenerbahçe maçı öncesi vitesi 5'e taktılar
Bakan Ersoy: Antalya turizmini 12 aya yayacak yeni bir adım atıyoruz

Bakan Ersoy: Antalya turizmini 12 aya yayacak yeni bir adım atıyoruz