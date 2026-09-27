Tekirdağ açıklarında martılar balıkçı teknelerini takip etti, drone ile görüntülendi

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Marmara Denizi'nin Tekirdağ açıklarında balıkçı tekneleri denizde balığın peşine düşerken, yüzlerce martı da teknelerin ardından ilerleyerek avdan payını almaya çalıştı. Gökyüzünde martıların balıkçı teknelerini takip ettiği anlar drone ile havadan görüntülendi.

Balıkçı teknelerinin ağlarını denize bırakmasının ardından bölgeye akın eden martılar, ağların çekilmesi sırasında teknelerin çevresinde yoğunlaştı. Bazı martılar deniz yüzeyine dalarak balık kapmaya çalışırken, bazıları ise teknelerin üzerinde ve çevresinde uçuşlarını sürdürdü.

Balıkçıların peşine takıldılar

Teknelerin deniz üzerinde ilerlediği sırada yüzlerce martının da aynı yönde hareket etmesi, ortaya dikkat çekici görüntüler çıkardı. Balıkçıların av için attığı ağlar, martılar için de adeta birer "kısmet kapısı" oldu.

Gökyüzünü martılar doldurdu

Balıkçı teknelerinin ağlarını denizden çektiği sırada yüzlerce martının aynı anda teknelerin etrafında toplanması, Marmara Denizi'nde renkli görüntüler oluşturdu. Deniz üzerindeki balıkçılık faaliyetlerine eşlik eden martılar, hem denizden hem de drone ile havadan kaydedilen görüntülerde adeta görsel şölen sundu.

Balıkçıların balık, martıların ise balıkçı teknelerini takip ettiği anlar, Marmara Denizi'ndeki doğal yaşam ile balıkçılık faaliyetlerinin iç içe geçtiği renkli görüntüler olarak kayıtlara geçti.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, martıların balıkçı teknelerinin çevresinde toplanmasının doğal bir durum olduğunu belirterek, "Her canlının olduğu gibi onların da rızıkları bizim balıkçı arkadaşlarımızdan temin ediliyor. Biz ağları denize attıktan sonra basarken bazen ölü balıklar oluyor. Martılar da bunlardan sebepleniyorlar. Gırgır tekneleri ağları geniş attıklarında martılar genellikle orada kısmetlerini arıyorlar" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı