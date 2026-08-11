TCDD, Göçmen Kuşlar İçin Bilimsel Proje Başlattı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü, İstanbul Küçükçekmece'de göçmen kuşların demiryolu elektrifikasyon tesisleriyle etkileşimine yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı. Üniversiteler ve ilgili kurumlarla yürütülecek bilimsel çalışmalarla leyleklerin göç güzergahları ve uçuş davranışları incelenecek, elde edilecek sonuçlara göre mevcut koruyucu sistemler geliştirilecek.

TCDD, göçmen kuşlardan olan leylekler için kapsamlı bir proje başlattı. TCDD, leyleklerin İstanbul Küçükçekmece Gölü-Tahtakale mevkiinde demiryolu hattı çevresindeki elektrifikasyon tesisleriyle temas ederek zarar görmesi üzerine harekete geçti. Bölgede mevcut koruyucu tedbirleri artıran TCDD, benzer hadiselerin önüne geçilmesi amacıyla leyleklerin göç güzergahları ve uçuş davranışlarının bilimsel olarak incelenmesi için ilgili kurumlar ve üniversitelerle çalışma başlattı. Göçmen kuşların önemli geçiş, dinlenme ve konaklama alanlarından biri olan Küçükçekmece Gölü çevresinde incelemelerin sürdüğü ifade edilirken, leyleklerin ve diğer kuşların elektrifikasyon tesislerinin riskli bölümlerine konmasını engellemek amacıyla kullanılan "kuşkonmaz" aparatlarının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların da artırıldığı belirtildi.

Göç güzergahları bilimsel olarak incelenecek

Uzun yıllardır işletmede bulunan demiryolu hattında geçmiş dönemlerde leyleklerin bu ölçekte toplu olarak zarar gördüğü benzer bir durumla karşılaşılmaması üzerine, kuşların bölgedeki göç hareketlerinde veya kullandıkları güzergahlarda değişiklik meydana gelmiş olabileceği ihtimali de incelemeye alındı. TCDD'nin bu kapsamda konuyu yalnızca elektrifikasyon tesislerindeki koruyucu aparatlar açısından değil, kuşların göç davranışlarını da değerlendireceği açıklandı. Kuşların doğal göç güzergahları, konaklama ve dinlenme alanları, uçuş davranışları ve demiryolu elektrifikasyon tesisleriyle etkileşimlerinin bilimsel olarak ortaya konulması amacıyla İstanbul Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ile üniversitelerin ilgili fakültelerindeki akademisyenlerle görüşmelerin başlandığı vurgulanırken, çalışmalar kapsamında leyleklerin mevcut göç güzergahları ile geçmiş yıllardaki hareketleri karşılaştırılacak. Bunun yanı sıra güzergah veya konaklama tercihlerinde değişiklik olup olmadığı, varsa bunun muhtemel nedenleri ve demiryolu hattıyla etkileşimin neden bu dönemde yoğunlaştığı da araştırılacak.

İlave izolasyon ve güvenli konma alanları da ele alınacak

Ayrıca çalışmalar kapsamında uzmanlar ve akademisyenlerin katılımıyla sahada da ortak incelemeler yapılacak. Çalışmalar sonucunda riskli noktalar yeniden belirlenecek ve mevcut "kuşkonmaz" sistemlerinin geliştirilmesinin yanı sıra ihtiyaç duyulan bölgelerde ilave farklı koruyucu sistemlerin uygulanabilirliği değerlendirilecek. Ayrıca kuşların elektrifikasyon tesislerinden uzaklaştırılarak daha güvenli bölgelere yönlendirilmesine yönelik alternatifler ile uygun noktalarda güvenli konma alanlarının oluşturulması üzerinde çalışmaların başlatılacağı ifade edildi.

Yaklaşık 2 bin 500 metrekarelik ekolojik köprü oluşturuldu

TCDD, demiryolu yatırımlarında yaban hayatının ve doğal çevrenin korunmasına yönelik uygulamaları farklı projelerde de hayata geçiriyor. Ankara-Eskişehir Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın Beylikova-Sazak kesiminde, yaban hayvanlarının güvenli geçişini sağlamak ve habitat bütünlüğünü korumak amacıyla yaklaşık 2 bin 500 metrekarelik geçiş alanına sahip ekolojik köprünün oluşturulduğu duyuruldu. Ayrıca köprünün yaban hayatı tarafından kullanımı fotokapanlarla takip edildi. Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Demiryolu Projesi'nde ise güzergahtaki mera alanlarının korunması amacıyla mera ıslahı ve rehabilitasyon çalışmaları gerçekleştirildi. Düşük nitelikli, topoğrafyası bozulmuş veya erozyona maruz kalmış mera alanlarının yeniden verimli hale getirilmesine yönelik projeler uygulandı. Proje kapsamında demiryolu kaynaklı gürültünün yerleşim alanları ile hayvancılık faaliyetleri üzerindeki etkilerinin azaltılması amacıyla ihtiyaç duyulan kesimlerde gürültü perdeleri ve koruyucu tedbirler de hayata geçirildi. Küçükçekmece'de yürütülecek çalışmalarla da bilimsel incelemeler sonucunda belirlenecek risklere göre teknik tedbirlerin geliştirilmesi ve göçmen kuşların demiryolu elektrifikasyon tesisleriyle etkileşiminin en aza indirilmesinin de hedeflendiği aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı