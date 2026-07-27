Vali ve Milletvekili Tatvan Çevre Yolu çalışmalarını inceledi: 2027 sonu hedefi

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya ile AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü Tatvan Çevre Yolu Kontrol Şefliğini ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Vali Karakaya ve Milletvekili Bedirhanoğlu, il genelinde devam eden karayolu yatırımları ve projeler hakkında yetkililerden brifing aldı. Heyet, tamamlanan ve yapımı süren projelerde incelemelerde bulunarak çalışmaların son durumu hakkında bilgi edindi. İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu ise Bitlis'in en önemli ulaşım projelerinden biri olan Tatvan Çevre Yolu'nun tamamlanması için yoğun çaba gösterdiklerini belirtti. Çevre yolu inşaatı nedeniyle vatandaşların yaşadığı sıkıntı ve mağduriyetlerin farkında olduklarını ifade eden Bedirhanoğlu, sahadaki çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi.

Bir tünelin tamamlanarak ulaşıma açıldığını, diğer tünelde ise çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini dile getiren Bedirhanoğlu, "Yaklaşık 10 kilometrelik çevre yolu, sadece Bitlis'imize değil, bölgedeki araç yoğunluğunun azaltılmasına da önemli katkı sağlayacak. Yüklenici firmadan brifing aldığımız sırada Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Bakanımız, projenin ödeneği ve sahadaki çalışmaların hızlandırılmasına yönelik desteklerinin süreceğini ifade etti. İnşallah 2027 yılının sonuna doğru Tatvan Çevre Yolu'nu Tatvanlı, Bitlisli hemşehrilerimizin ve bölge halkının hizmetine sunacağız" dedi.

Bitlis genelinde ulaştırma alanında önemli yatırımların sürdüğünü vurgulayan Bedirhanoğlu, kentin birçok noktasının adeta şantiye alanına dönüştüğünü belirterek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın destekleriyle çok sayıda projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Bedirhanoğlu, Tatvan'da yapımı tamamlanan Doğumevi Kavşağı'nın da kent trafiğini önemli ölçüde rahatlattığını sözlerine ekledi.

Vali Ahmet Karakaya ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun destekleriyle yürütülen Tatvan Çevre Yolu Projesi'nin bölge için önemli bir yatırım olduğunu belirtti. Projenin toplam 10,2 kilometre uzunluğunda olduğunu ifade eden Vali Karakaya, güzergahta yer alan iki tünelden birinin ulaşıma açıldığını, diğer tünelde ise çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi. Projenin tamamlanmasıyla birlikte seyahat konforunun artacağını vurgulayan Vali Karakaya, Tatvan ilçe merkezindeki şehir içi trafik yoğunluğunun önemli ölçüde azalacağını, ayrıca Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu bölgeleri arasındaki ulaşım süresinin de kısalacağını kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı