Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, aşırı yangınlarda yüzde 50 artış beklendiğini söyledi

Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yüzyılın sonuna kadar aşırı yangın olaylarının yüzde 50'ye varan oranda artmasının beklendiğini belirterek, Liderler Zirvesi'nde duyurulan Entegre Yangın Yönetimi Antalya Eylem Planı'nı uygulama aşamasına getirmek için ortaklarıyla bir araya geldiklerini söyledi. Dünyada her yıl yaklaşık 261 milyon hektar alanın yangından etkilendiğini belirten Bakan Yumaklı, "Orman yangınları artık mevsimlik ve yerel bir sorun değildir. Yıl boyu süren, sınır tanımayan, sonuçları çok yıkıcı olan bir tehdittir" dedi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da 9-20 Kasım tarihleri arasında düzenlenen COP31 kapsamında, Mavi Bölge'deki Likya Özel Etkinlik Salonu'nda "Entegre Yangın Yönetimi Üst Düzey Diyaloğu ve Antalya Eylem Planı Lansmanı" programı gerçekleştirildi. Programın açılışında konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarının küresel boyutuna ve Antalya Eylem Planı'nın hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dünyada her yıl yaklaşık 261 milyon hektar alanın yangından etkilendiğini belirten Bakan Yumaklı, "Orman yangınları artık mevsimlik ve yerel bir sorun değildir. Yıl boyu süren, sınır tanımayan, sonuçları çok yıkıcı olan bir tehdittir. Bunun 127 milyon hektarı ormanlardır. Üstelik, yüzyılın sonuna kadar aşırı yangın olaylarının yüzde 50'ye varan oranda artması bekleniyor. Yangınlar iklim değişikliğinin hem sonucu hem de tetikleyicisidir. İklim krizi, çözümün parçası olan ormanları da giderek artan biçimde tehdit ediyor" ifadelerini kullandı.

"Yangınları başlamadan önlemeye odaklı bir yaklaşıma geçmek zorundayız"

Uluslararası toplumun orman yangınları tehdidine karşı attığı adımlara değinen Yumaklı, "G7 Kananaskis Orman Yangını Şartı, ülkemizin ev sahipliğinde hazırlanan İstanbul Raporu, COP30'daki Belém Eylem Çağrısı ve UNEA-7 kararı bu ivmenin dönüm noktalarıdır. Hepsi aynı mesajı veriyor: Çözümler elimizde, ancak yaklaşımlarımız hala parçalı. Yangınları başladıktan sonra söndürmeye odaklanan anlayıştan, yangınları başlamadan önlemeye odaklı ve entegre bir yaklaşıma geçmek zorundayız" diye konuştu.

Orman yangınlarının etkilerinin yangının söndürülmesiyle sona ermediğini ifade eden Yumaklı şöyle devam etti:

"Orman yandığında yanan sadece orman değildir. Toprağın hafızası yanar. Suyu tutan kökler, kaynağı besleyen yamaçlar yanar. Arıların kovanı, çobanın merası, doğanın emeği yanar. Bir ormanın kaybı, bir hafızanın kaybıdır. Ağaçsız kalan toprak, yağmuru tutamaz. Su akar gider; ardında sel, erozyon ve kuraklık bırakır. Böylece yangın, söndükten yıllar sonra bile tarlada, barajda ve sofrada yanmaya devam eder."

Antalya Eylem Planı'nın dört hedefini açıkladı

Liderler Zirvesi'nde duyurulan Entegre Yangın Yönetimi Antalya Eylem Planı'nın uygulama aşamasına geçilmesine yönelik çalışmalara değinen Yumaklı, "Bu anlayışla, Belém'de verilen sözü Antalya'da eyleme dönüştürüyoruz. Liderler Zirvesi'nde duyurduğumuz Entegre Yangın Yönetimi Antalya Eylem Planı'nı, bugün ortaklarımızla birlikte uygulama aşamasına getirmek için buradayız" dedi.

Antalya Eylem Planı'nın dört hedefe odaklandığını belirten Yumaklı, bunları sınır ötesi ortak müdahale kapasitesi, bilim, veri ve inovasyona dayalı erken uyarı, yerel yangın rejimlerine uygun peyzaj yönetimi ve restorasyon ile özellikle gelişmekte olan ülkeler için finansmana, kapasiteye ve teknolojiye erişimin sağlanması olarak sıraladı.

"2026 yılında 600 milyon fidan ve tohumu toprakla buluşturduk"

Türkiye'nin 2021 yılında yaşanan orman yangınlarının ardından yangınla mücadele anlayışını yeniden şekillendirdiğini belirten Yumaklı, "Hava filomuzu, İHA'larımızı ve saha kapasitemizi güçlendirdik. Gözetleme kulelerimizi yapay zeka destekli erken tespit sistemleriyle birleştirdik. İlk müdahale sürelerimizi dakikalarla ölçülen seviyelere indirdik. Yangından etkilenen alanları da ekolojik özelliklerine uygun biçimde yeniden ormana kavuşturuyoruz. 2026 yılında 600 milyon fidan ve tohumu toprakla buluşturduk" ifadelerini kullandı.

Yangınlarla mücadelede kurumsal koordinasyon, eğitim ve uluslararası iş birliğinin önemine dikkat çeken Yumaklı, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Bizim için mesele yalnızca teknoloji değildir. Bu başarı; kurumsal koordinasyonun, sürekli eğitimin ve uluslararası iş birliğinin eseridir. Türkiye, bu birikimini Antalya Eylem Planı çerçevesinde tüm ortaklarıyla paylaşmaya hazırdır."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı