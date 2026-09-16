Haberler

Sivas’ta hayvancılıkta yaşanan çoban sorununa Ankara’dan çözüm

Sivas’ta hayvancılıkta yaşanan çoban sorununa Ankara’dan çözüm
Güncelleme:
+12 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas’ta son yıllarda artan çoban bulma sorunu ve düzensiz göçmen sorununa Ankara’dan çözüm geldi.

Sivas'ta son yıllarda artan çoban bulma sorunu ve düzensiz göçmen sorununa Ankara'dan çözüm geldi. Tarım Bakanlığı çalışmaları sonucunda Sivas Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Afgan çobanları Sivas'a getirerek yetiştirici ile buluşturacak.

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ ile Sivas Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Serdar Dağlar, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Hayvancılık ve çoban konusunda ki sıkıntılara değinen Dağlar, Afganistan'dan Türkiye'ye getirilen çobanların hayvancılık yapan yetiştiriciler ile buluşturulacağını ve Sivas'ta çobanlık yapan düzensiz göçmenlerin kayıt altına alınacağını ifade etti.

Çobanların resmi yollarla Afganistan'dan Türkiye'ye getirildiğini söyleyen Dağlar, "Bizim en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi çoban sıkıntısı. Tarım Bakanlığımız burada ciddi bir çalışmayla bu sıkıntının önüne geçmiş oldu. Yarın Ankara'ya giderek kayıtlı ilk olacak 11 Afganistanlı çobanımızı genel merkezden alarak çobanlık yapmaları için yetiştiricilerimizle bir araya getireceğiz. Şu ana kadar resmi olarak kayıtlı çoban sayımız 22 oldu. Yıl sonuna kadar bu sayıya 70 çobana kadar çıkacak. Türkiye'de hayvancılık yapan yetiştiricilerimiz çoban problemiyle artık karşılaşmayacaklar. Birliğimize müracaat eden her yetiştiricimize biz evraklarını hazırlayarak çobanlarımızı Afganistan'dan resmi yollarla getiriyoruz. Böylelikle düzensiz göçmen sorununun da önüne geçmiş oluyoruz. Hayvancılık artık bitme noktasından çıkacak ve bu projeyle tekrardan yükselmeye başlayacak. Öncesinde üyeliği bırakan yetiştiriciler varken biz şu an 220 yeni kayıtla üyemizi arttırmaya başladık. Sayı olarak baktığımızda şu an yaklaşık bin 200 düzensiz göçmen çobanımız mevcut. 2027 yılı içinde bu sayının büyük bir bölümünü kayıt altına alacağız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Talisca gitti, Fenerbahçe galibiyeti unuttu! 3 maçtır kazanamıyor

Fenerbahçe Talisca'yı mumla arıyor
Mahalleyi karıştıran taciz iddiası! Çığlıkları duyan aile sokağa indi

Mahalleyi karıştıran taciz iddiası! Çığlıkları duyan aile sokağa indi
Ronaldo'dan futbol dünyasını sarsacak hamle! Parayı basıp alacak

Ronaldo'dan futbol dünyasını sarsacak hamle! Kritik 48 saat başladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sudan’da altın madeninde göçük: En az 60 ölü

Sudan’da altın madeninde göçük: En az 60 ölü
Samsunspor'un golcüsü Yunan devine gitti! İşte bonservisi

Yıldız golcüsünü Yunan devine sattı! İşte bonservisi
Aralarında tam 29 yaş var! Tribünde fena aşka geldiler

Aralarında tam 29 yaş var! Tribünde fena aşka geldiler
Bolu'nun ilk kadın karakol komutanı belli oldu! Abant Gölü'nün güvenliği Teğmen Nevin Saygılı'ya emanet edildi

Bir ilk daha! Bolu'nun karakol komutanı artık bir kadın
Kayınpederinin evini basan damat ortalığı kan gölüne çevirdi: 3 ölü

Kayınpederinin evini basan damat ortalığı kan gölüne çevirdi: 3 ölü

Bayramın son günü parkta öldürüldü! Aile şikayetten vazgeçti

Sanığı ölümle tehdit etmişlerdi! Şimdi ise şikayetten vazgeçtiler
Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında FETÖ incelemesi başlatıldı

Savcılık, Kurtlar Vadisi dizisi için düğmeye bastı